GWM hält 2021 Online-Konferenz für Übersee-Vertriebspartner ab und will mit ständigem Wandel weltweit gewinnen

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 9. August veranstaltete GWM die Online-Konferenz für Übersee-Vertriebspartner 2021 unter dem Motto "To Change & For Future". Vertreter von fast 200 Überseehändlern aus mehr als 60 Ländern und Regionen wie Russland, Australien, Südafrika, dem Nahen Osten, Nordafrika, Mittel- und Südamerika wurden zur Teilnahme an der live gestreamten Konferenz eingeladen. Ziel der Konferenz ist es, das Konzept des kontinuierlichen Wandels zu verdeutlichen, die Strategie der GWM zu vermitteln und das Vertrauen in die Strategie durch Leistungsüberprüfungen zu stärken.

GWM erzielte ein Umsatzwachstum vor dem Hintergrund des anhaltenden Aufschwungs von COVID-19 und der weltweiten Chip-Knappheit. Von Januar bis Juli 2021 lag der Gesamtabsatz von GWM bei über 700.000 Einheiten, was einem Anstieg von 49,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Absatz in Übersee lag bei über 74.000 Einheiten, was einem Anstieg von 176,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 10,4 % des Gesamtabsatzes ausmacht, was zeigt, welch enormes Potenzial das Unternehmen für den Weltmarkt aufgebaut hat und wie fortschrittlich seine Strategie unter den neuen Bedingungen ist. Dadurch ermutigt, haben die Vertriebshändler in Übersee Schwierigkeiten überwunden und Durchbrüche erzielt. GWM verlieh den vier führenden Vertriebshändlern in Chile, Saudi-Arabien, Côte d'Ivoire und der Ukraine die Sales Pioneer Awards.

Auf der Grundlage des Erreichten und der Strategie für 2025 wies Meng Xiangjun, der rotierende Präsident von GWM, auf der Konferenz darauf hin, dass der einzige Weg zum globalen Erfolg in der kontinuierlichen Veränderung liegt. Er ermutigte alle GWM-Mitarbeiter, in diesem globalen Wandel zu gewinnen, und stellte sicher, dass sich GWM von anderen Wettbewerbern abhebt, indem es sich auf produktorientiertes Gewinnen konzentriert und auf der Benutzerfreundlichkeit besteht.

Auf der Grundlage der Strategie für den Betrieb von Produktkategorien wird GWM seine Produkte durch "Evolution eines einzelnen Produkts" und "Differenzierung in der Kategorie" zu globalen Hits machen und den globalen Wettbewerb durch hochwertige Produkte gewinnen. Dem globalen Trend der Elektrifizierung, Vernetzung und Intelligenz folgend, wird GWM das neue Energiesegment mit einer vollständigen Palette von EV-Modellen anführen, sich auf seine technische Stärke verlassen, um seine führende Position als intelligente Marke zu festigen, und umweltfreundlichere, intelligentere und sicherere Produkte für die weltweiten Nutzer entwickeln.

Auf der Grundlage des Gewinns durch Produkte wird GWM die Herzen der Nutzer durch Innovationen in allen Bereichen und durch "tiefgreifende Unternehmensreformen" gewinnen und letztendlich durch den Aufbau einer weltberühmten Marke gewinnen. GWM ermöglicht nicht nur einen systematischen Nutzerbetrieb, sondern zieht auch eine wachsende Zahl von Nutzern durch Marketing-Upgrades und Methoden-Iterationen an und konsolidiert ein intelligentes und innovatives Service-Ökosystem, um die Erwartungen der weltweiten Nutzer zu übertreffen und Mundpropaganda zu erreichen.

Auf der Konferenz betonte GWM gegenüber den Vertriebshändlern in Übersee die strategischen Ziele, bis zum Jahr 2025 das weltweite Produktions- und Verkaufsvolumen auf 4 Millionen Einheiten und den Absatz in Übersee auf 1 Million Einheiten zu steigern. GWM wird das brandneue Produktsegment als Munition und den Rundum-Nutzerbetrieb als Ziel nehmen, um diversifizierte Produkterfahrungen und innovative Methoden für globale Nutzer zu schaffen. GWM wird sich weiter verändern und die Zukunft in globalen Wettbewerben gewinnen.

