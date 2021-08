Mag. Roland Weißmann zum ORF-Generaldirektor bestellt

Wien (OTS) - Mag. Roland Weißmann wurde heute, am Dienstag, dem 10. August 2021, in der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrates mit einer Mehrheit von 24 Stimmen zum ORF-Generaldirektor bestellt. Die fünfjährige Funktionsperiode beginnt mit 1. Jänner 2022 und endet am 31. Dezember 2026.

