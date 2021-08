VP-Schwarz: „Die SPÖ versinkt immer mehr im parteiinternen Streit“

Innsbrucker SPÖ-Klubobmann bezeichnet rote Jugendorganisationen als „unbedeutende Randgruppen”

Wien (OTS) - „Die SPÖ versinkt Tag für Tag tiefer im parteiinternen Streit. Das aktuelle Zerwürfnis innerhalb der Partei ist sinnbildlich für ihren Gesamtzustand, der mittlerweile nur noch als desaströs und destruktiv beschrieben werden kann. Während die SPÖ in weiten Teilen keine Anstalten macht, das interne Hick-Hack beizulegen und eine gemeinsame Linie zu finden, ist es selbst für interessierte Beobachter des tagespolitischen Geschehens einstweilen beinahe unmöglich, den Überblick über die vielen auf offener Bühne ausgetragenen Konflikte innerhalb der Sozialdemokratie zu bewahren. Nach den gestrigen internen Attacken der Tiroler SPÖ-Jugendorganisationen gegen ihren Landesobmann Dornauer holte am frühen Abend der Klubobmann der Innsbrucker SPÖ umgehend zum Gegenschlag aus. Klubobmann Buchacher bezeichnet die roten Jugendorganisationen als „unbedeutende Randgruppen”, die fragwürdige Demos abhalten. Dieser Zustand muss zum Wohle unseres Landes ein Ende finden und die SPÖ wäre bestens beraten, ihre Uneinigkeit durch eine gemeinsame Linie zu ersetzen, denn in ihrer aktuellen Verfassung ist sie der österreichischen Demokratie nur wenig zuträglich“, so Gaby Schwarz, die stv. Generalsekretärin der neuen Volkspartei.

