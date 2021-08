Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im September 2021

Aktion des Baustellenmarketings der Wirtschaftskammer Wien

02.09. Schulbeginn-Aktion

Eine kleine Aufmerksamkeit erwartet alle Kinder in den Geschäften im Baustellenbereich der Thaliastraße sowie entlang der U2xU5-Baustellentrassen im Bereich Pilgramgasse, Reinprechtsdorfer Straße, Kirchengasse, Lindengasse, Josefstädter-/Landesgerichtstraße, auf dem Frankhplatz und rund um das Rathaus - solange der Vorrat reicht.

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

03.09. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der Flohmarkt bietet dazu heuer noch am 3. September und 1. Oktober zwischen 9 und 17 Uhr die Gelegenheit. In angenehmer Atmosphäre präsentieren mehr als 20 Standler ihre günstigen Angebote. Hier finden Alljene das Richtige, die tolle Schnäppchen, Vintage-Produkte oder Antikes suchen.

02.09. - 30.09. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem überaus beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten wie Salami, Rohschinken, Burrata und frische Pasta. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Traubensäften, Marmeladen sowie vielfältigen Honigprodukten und fangfrischen Seesaiblingen in Bio-Qualität - natur, gebeizt oder geräuchert. Termine im September:

02.09.2021

09.09.2021

16.09.2021

23.09.2021

30.09.2021

7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

01.09. - 29.09. DER Neubaumarkt in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse

DER Neubaumarkt ist nach der Sommerpause wieder zurück und findet immer mittwochs von 11 bis 20 Uhr in der Lindengasse/Ecke Neubaugasse statt. Er bringt erfrischend rurales Flair in den 7. Bezirk. „DER Neubaumarkt“ steht für D wie Direktvermarktung, E wie Ehrlich produziert und R wie von Regionalen Anbietern. Hier können köstliche Produkte von Direktvermarkter gekauft werden: Knackiges Brot und Gebäck, Obst und Gemüse von den Feldern in Wien und Niederösterreich, Bio-Fisch und Fleisch, Käse, Eingemachtes, Honig, Gewürze, Bier, Wein, Säfte und Süßes. Bei der Auswahl der Anbieter nach Punktesystem hat die Fachjury neben der geografischen Nähe auch auf die Bio-Zertifizierung sowie möglichst ressourcenschonende Verpackungen der angebotenen Waren geachtet. Termine im September:

01.09.2021

08.09.2021

15.09.2021

22.09.2021

29.09.2021



IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse / Interessensgemeinschaft Unternehmer Kaiserstraße

11.09. Literaturmeile Zieglergasse

Am 11. September wird die Zieglergasse zwischen 14 und 21.30 Uhr wieder zur Literaturmeile. Beteiligt sind dabei zahlreiche im Siebten ansässige Institutionen, Lokale und Galerien. Geboten wird ein buntes Programm mit Schriftstellern wie Barbara Frischmuth, Markus Köhle, Mieze Medusa und Julya Rabinowich, Musikern wie PIPPA, mit einem Poetryslam, einem Kinder- und Jugendprogramm, einer Spielstraße, Literaturspaziergängen, Audio- und Fotowalks und vielem mehr! Damit wird auch heuer wieder den Bewohnern und Besuchern des 7. Bezirks die Möglichkeit gegeben, Literatur und Kultur im öffentlichen Raum gratis und leicht zugänglich zu erleben und zu genießen. Mehr Infos: www.literaturmeile.at

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

03.09. - 24.09. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt. Termine im September:

03.09.2021

10.09.2021

17.09.2021

24.09.2021

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

02.09. - 30.09. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an! Gerne werden die Einkäufe mit dem Floradl-Service bequem nach Hause geliefert. Termine im September:

02.09.2021

09.09.2021

16.09.2021

23.09.2021 - Großer Markt mit zusätzlichen Ständen in der Servitengasse

30.09.2021

12. Bezirk

Einkauf in Meidling

10.09. - 11.09. Die neuen Meidlinger Markttage

Kulinarik, Mode, Regionales und Kreatives werden bei den neuen Meidlinger Markttagen entlang der Fußgängerzone der Meidlinger Hauptstraße am 10. und 11. September geboten. Die Markttage bieten ein buntes Sortiment an Waren und Feinkost, spannende Darbietungen, Kreatives aus der Kunstszene, regionale Schmankerln, Tanzeinlagen, Lesungen und viel Platz für ein abwechslungsreiches Erlebnis.

15. Bezirk

IG Kaufleute der Reindorfgasse

03.09. - 04.09. Reindorfgassenfest 2021

Von 3. bis 4 September findet jeweils von 12 bis 22 Uhr das diesjährige Reindorfgassenfest in gewohnter Qualität und wie immer bei freiem Eintritt statt. Die IG Kaufleute Reindorfgasse verwandelt damit ihre Lieblingsgasse erneut in die Kultur-Hochburg von Rudolfsheim. Zwei Tage lang wird der Asphalt mit Kultur- & Musikprogramm bespielt. Die Unternehmer öffnen all ihre großartigen Galerien, Cafés, Geschäfte, Plätze und Ecken für ein fröhliches zweitägiges Gassenfest mit Musik, Programm und erlesener Verköstigung. Dieses Jahr gibt es einige neue und spannende Programmpunkte. Mehr Infos auf www.facebook.com/Reindorfgasse

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

01.09. - 29.09. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten. Termine im September:

01.09.2021

08.09.2021

15.09.2021

22.09.2021

29.09.2021



20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.09. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kunden: AB 20. IM 20. verteilen die Mitgliedsbetriebe von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu jedem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Bezirk

Wirtschaft 21

10.09. - 12.09. Jedleseer Großkirtag

Anlässlich der 149. Ausgabe findet der Jedleseer Großkirtag heuer an drei Tagen statt. Ein Familienfest nach alter Tradition auf der Lorettowiese (Jedlesee, Anton-Bosch-Gasse) mit Standln, Vergnügungspark, Ringelspiel, Glücksrad des Einkaufsstraßenvereins Wirtschaft 21, Kinderparadies und Live-Musik.

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

03.09. - 24.09. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt gibt es jeden Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

03.09.& 17.09.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

10.09. & 24.09.: Piazza Star 22, Erzherzog-Karl-Straße 129

Änderungen vorbehalten!

