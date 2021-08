ORF trauert um langjährigen Volksanwalt Günther Kräuter

Wien (OTS) - Der ORF trauert um den am Wochenende verstorbenen Günther Kräuter, der von 2013 bis 2019 als Volksanwalt für Soziales, Pflege, Gesundheit, Jugend und Familie zuständig war. In dieser Funktion war Kräuter regelmäßig in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ mit Peter Resetarits zu sehen.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Günther Kräuter war, das zeigen die Reaktionen auf sein Ableben, über alle Parteigrenzen hinweg geachtet und geschätzt. Als Volksanwalt hat er sich sechs Jahre lang auch im ORF für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Am 21. August widmet um 18.00 Uhr in ORF 2 die erste Ausgabe von „Bürgeranwalt“ nach der Sommerpause dem langjährigen Volksanwalt einen Nachruf.

