Freitag, der 13.8.: Casinos Austria Day bei den A1 CEV Beach Volleyball Europameisterschaften

Mitreißende Partystimmung und actiongeladene Matches um den Europameistertitel.

Wien (OTS) - Vom 11. bis 15. August 2021 trifft sich die europäische Beach-Elite im Herzen der Hauptstadt, in einem Pop-Up-Stadion am Wiener Heumarkt.



Inmitten des Beach Volleyball Groß-Events findet am Freitag, den 13. August der „Casinos Austria Day” statt. Und der verspricht eine Extraportion an Spiel, Spaß und Spannung.



Im Stadiongelände werden an diesem Tag eine „Queen of the Beach“ und ein „King of the Beach“ mit Promotion-Würfeln unterwegs sein. Die Schnellsten, die den King oder die Queen auf den Rängen ausfindig machen, nehmen mit etwas Glück beim Würfeln am größten Roulette der Stadt auf dem Center Court teil - und können sich darüber hinaus auch Hoffnung auf zwei VIP-Tickets für den Finaltag am 15. August machen. TänzerInnen im „Rouge & Noir“ Look sorgen zusätzlich für gute Stimmung, die ZuseherInnen erhalten coole Give-Aways. Auch den Gästen, die die Spiele aus dem VIP-Bereich verfolgen, wird am Casinos Austria Day einiges geboten: Am American Roulette Tisch wartet spannendes Spiel mit Sachpreisen für den guten Zweck.



Dieter Türmer, Head of Marketing & Customer Management bringt das Sponsoring-Engagement von Casinos Austria bei einem der coolsten Sportevents des heurigen Jahres auf den Punkt: „Als Sponsor möchten wir den Eventbegeisterten auch abseits des Sports spannende Unterhaltung ermöglichen, um damit einmal mehr zu zeigen, dass Casinos Austria vor allem eines kann: faszinierende Erlebnisse zu bieten. Und das nicht nur im Rahmen der einzigartigen Pop-Up-Location, die Hannes Jagerhofer und sein Team im Herzen von Wien inszeniert haben, sondern auch in unseren eigenen Spielstätten.“



Denn als perfekte Location für das „Warm Up“ oder auch zum „Cool Down“ nach der Action am Center Court bietet sich jedenfalls das Casino Wien in der Kärntnerstraße 41 an: Es liegt nur wenige Gehminuten vom Pop-Up-Stadion der Beach Volleyball EM entfernt und ist daher prädestiniert für den perfekten Ausklang eines erlebnisreichen Tages bei American Roulette, Black Jack, Poker und abwechslungsreichen Spielautomaten. Selbstverständlich kann man im Casino Wien gestylt erscheinen, im Jackpot Casino lassen sich die spannenden Momente des Glücks aber auch ganz leger erleben. Klingt doch ganz nach „Spiel, Satz und Sieg!“

Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Casinos-Austria-Day-Beachvolleyball-EM



