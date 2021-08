#dif21 Sommertour: Impfaktion voller Erfolg!

Die nächste Impfmöglichkeit ist morgen, 11. August, im Rahmen der Tourstopps von PAVEL und LIVE SPIRITS - BALLWEIN & GABAUER.

Wien (OTS/SPW) - Seit über einer Woche fährt der #dif21 Tourbus durch alle 23 Wiener Gemeindebezirke und ermöglicht dabei in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien allen Wiener*innen an ausgewählten Tourstopps sich kostenlos und ohne Voranmeldung gegen COVID-19 impfen zu lassen. Nach der ersten Impfaktion im Zuge des #dif21 Samstags-Specials auf der Donauinsel am 7. August zeigt sich ein erfreuliches Resultat: Die Stadtbewohner*innen nehmen das Angebot sehr gut und gerne wahr!

LAbg. Barbara Novak, BA, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, freut sich über den großen Zuspruch und betont: „Impfen ist die wirksamste Maßnahme, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen und schützt nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch Arbeitmarkt und die Wirtschaft vor den Folgewirkungen. Damit wirklich jede*r einzelne Wiener*in die Möglichkeit und den Zugang zu der Schutzimpfung bekommt, bringen wir gemeinsam mit der Stadt Wien das Impfen direkt zu den Menschen.“ Barbara Novak appelliert daher an die Wiener*innen: „Nutzen Sie die Impfangebote der Stadt Wien – am besten im Rahmen unserer #dif21 Sommertour und genießen wir die Sommertage mit ganz viel Musik, Emotionen und Freude.“

#dif21: Impfen ohne Voranmeldung – Wann & Wo?

Bei allen Samstags-Specials der #dif21 Sommertour und ab morgen, 11. August, auch bei den Tourstopps am Mittwoch wird geschultes Gesundheitspersonal Impfungen gegen COVID-19 anbieten. Das Angebot steht für alle zur Verfügung, die sich ohne Voranmeldung impfen lassen wollen – einfach, schnell und kostenfrei. Lediglich die E-Card gilt es nicht zu vergessen. Die nächste Impfmöglichkeit im Rahmen der #dif21 Sommertour gibt es am 11. August 2021 im Zuge der Tourstopps von den Acts PAVEL (14:00 Uhr Am Schöpfwerk (1120) & 15:00 Uhr am Meidlinger Platzl (1120)) und LIVE SPIRITS - BALLWEIN & GABAUER (18:00 Uhr am Maurer Hauptplatz (1230) & 19:30 Uhr am Naschmarkt (1060)).

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

