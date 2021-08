Krebs in der COVID-19-Pandemie: Herausforderungen. Behandlungsstrategien. Impfungen.

Pressefrühstück am 31.8.2021 im Van Swieten Saal der Medizinischen Universität Wien

Wien (OTS) - Anlässlich des Krebstages am 6. September 2021 im Wiener Rathaus lädt der Verein "Leben mit Krebs" in Kooperation mit der MedUni Wien, dem AKH Wien, der Central European Cooperative Oncology Group (CECOG) und der Österreichischen Krebshilfe am 31. August zum Pressefrühstück.

Neue Forschungsergebnisse, innovative Medikamente und daraus resultierende moderne Behandlungsstrategien für Krebserkrankungen haben sowohl Lebensqualität als auch Heilungschancen der Betroffenen im letzten Jahrzehnt enorm verbessert. Einen wesentlichen Beitrag zu der Erfolgsbilanz leisten die ÖsterreicherInnen selbst durch ihre hohe Bereitschaft, an Vorsorgescreenings teilzunehmen. Dadurch können auftretende Krebsgeschehen frühzeitig erkannt und behandelt werden.

Die COVID-19-Pandemie hat unser Gesundheitssystem vor drastische Herausforderungen gestellt. Viele Menschen waren verunsichert, ob sie Vorsorge- und Kontrolltermine wahrnehmen sollten. Nun fragen sich viele KrebspatientInnen, ob sie sich gefahrlos und mit Aussicht auf Erfolg impfen lassen können. Namhafte ExpertInnen nehmen zu diesen und vielen weiteren aktuellen Themen Stellung.

Wann: Dienstag, 31. August 2021, 10.30 Uhr

Wo: Van Swieten Saal der MedUni Wien, Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien

Auf dem Podium:

* Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Christoph Zielinski, Medical Director Wiener Privatklinik und Central European Cancer Center Wien, President Central European Cooperative Oncology Group (CECOG), Editor in Chief, "ESMO Open - Cancer Horizons", 2016-2022

* Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe

* Univ.-Prof.in Dr.in Ursula Wiedermann-Schmidt, Professorin für Vakzinologie, Leiterin des Zentrums f. Pathophysiologie, Infektiologie & Immunologie und Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin; Ärztl. Leiterin der Spezialambulanz für Impfungen/Reise-und Tropenmedizin der MedUniWien, Mitglied des Nationalen Impfgremiums, Mitglied der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch Instituts

* Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Kornek, Präsidentin des Vereins "Leben mit Krebs" und Ärztliche Direktorin des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus

