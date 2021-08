In Italien und auf der ganzen Welt: TÜV AUSTRIA erwirbt Mehrheitsbeteiligung an SINT TECHNOLOGY

Österreichs führendes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen erweitert sein Portfolio an sicherheitstechnischen Dienstleistungen

Wien, Florenz (OTS) - Dehnungs- und Spannungsmessungen, Schwingungsprüfungen, Eigenspannungsanalysen, Modalanalysen, thermische Leistungsprüfungen, die Herstellung spezieller Prüfgeräte, Softwareentwicklung und weitere fortschrittliche Lösungen haben SINT TECHNOLOGY mit Sitz in Florenz zu einem branchenführenden Anbieter von Prüfdienstleistungen für industrielle Komponenten, Maschinen und Anlagen gemacht.

Das Unternehmen stärkt seine Kompetenzen nunmehr in Zusammenarbeit mit dem TÜV AUSTRIA, der eine Mehrheitsbeteiligung übernommen hat. TÜV AUSTRIA Italia Geschäftsführer Crescenzo Di Fratta sieht in der Kooperation großes Synergiepotenzial und erläutert, wie die Übernahme die Innovation im Dienste der Sicherheit fördert: „Im Bereich der Fernüberwachung von Schallemissionen beispielsweise kombinieren wir nun das Know-how von TÜV AUSTRIA im Data Engineering und im Machine Learning sowie in der kontinuierlichen Überwachung von Strukturen mit der Expertise von SINT Technology.“

Als Mitglied der TÜV AUSTRIA Group, die in mehr als 25 Ländern aktiv ist, werde ein breites Spektrum an neuen, skalierbaren Prüfdienstleistungen entwickelt, kündigt Emilio Valentini von SINT TECHNOLOGY an: „Wir arbeiten auf einem hohen technologischen Niveau und der wichtigste Faktor unserer Tätigkeit sind unsere hochqualifizierten Ingenieure. Die Zusammenarbeit mit TÜV AUSTRIA wird wesentlich dazu beitragen, um unsere Marktchancen weltweit auszubauen, insbesondere im Bereich der Fernüberwachung und -diagnose."

SINT TECHNOLOGY und TÜV AUSTRIA Group

Dieses gemeinsame Vorgehen hat einen fließenden unternehmensübergreifenden Kultur- und Wissensaustausch in Gang gesetzt, der über nationale Grenzen hinausgeht. Die nun zur TÜV AUSTRIA Group gehörende SINT TECHNOLOGY wird sich jetzt regional in der Toskana, in ganz Italien und im Ausland weiter diversifizieren.

Crescenzo Di Fratta ergänzt, dass die enge Kooperation mit dem etablierten und akkreditierten Labor die Marktposition von TÜV AUSTRIA im Bereich der industriellen Dienstleistungen in Italien stärkt: „SINT TECHNOLOGY bedient unterschiedlichste Industriekunden, die fortschrittliche Prüfdienstleistungen und die Lieferung modernster Mess- und Diagnosesysteme benötigen.“ Umgekehrt profitieren nationale und internationale Kunden von SINT TECHNOLOGY von den komplementären Lösungen des TÜV AUSTRIA, so Di Fratta weiter.

Schritt in die Zukunft

Mit 50 Unternehmen in über 25 Ländern hat die TÜV AUSTRIA Group sofort auf den Ausbruch der COVID-19-Pandemie reagiert. Alle Branchen benötigten Unterstützung, die durch die Digitalisierungsstrategie der österreichischen Unternehmensgruppe und den Einsatz von mehr als 2.000 Experten bis heute erbracht wird. TÜV AUSTRIA definiert sich nicht über ein begrenztes Angebot an Prüfdienstleistungen sondern integriert als Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen Technologien und Methoden branchenübergreifend, um seinem Anspruch und seiner Verantwortung für Sicherheit gerecht zu werden - gerade in der Krise, angesichts der hohen Nachfrage nach sicherheitstechnischen Lösungen und Schulungsmaßnahmen.

Die Ausrichtung als innovativer Partner, der Technik, Umwelt und Gesellschaft verbindet, um die Zukunft nachhaltig, ressourcenschonend und sicher zu leben, zeigt sich nun im neuen Claim der TÜV AUSTRIA Group: "digital.now | Connecting Technology. Living the Future." | future.tuvaustria.com



