SARS-CoV-2 positive Person im Zug von Wien nach Graz

Personen, die ebenfalls diese Verkehrsmittel benutzt haben, mögen ihren Gesundheitszustand beobachten

Wien (OTS) - Die AGES informiert im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung, dass eine auf SARS-CoV-2 positiv getestete Person am 06.08.2021 mit dem Zug vom Flughafen Wien nach Wien und von Wien nach Graz gereist ist:



Flugnummer FR2966: Madrid - Wien; Sitzplatz 9a

Railjet Express 762, Wagon 32, Abfahrt Flughafen Wien 19:03, Ankunft Wien Hbf 19:30

Eurocity 105: Wien Hbf (Abfahrt 19:58) bis Graz Hbf (Ankunft 22:33)



Die Landessanitätsdirektion Steiermark ersucht alle Personen, die während des oben genannten Zeitraums ebenfalls im oben genannten Flugzeug, in den oben genannten Zügen waren, ihren Gesundheitszustand zu beobachten, und falls Sie an einer akuten Atemwegsinfektion (mit oder ohne Fieber) in Verbindung mit mindestens einem der folgenden Symptome — Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes — erkranken, umgehend 1450 anzurufen und zusätzlich zur Beschreibung der Krankheitsbeschwerden das genannte Flugzeug bzw. die oben genannten Züge bekannt zu geben.

