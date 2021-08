FPÖ – Hafenecker/Ries: Gewessler setzt mit Aus für A3-Verlängerung zukunftsfeindlichen Akt!

Dringend notwendiges Straßenbauprojekt fällt grünideologischem Klimawahn zum Opfer - Ministerin wird immer mehr zur Totengräberin der Verkehrspolitik

Wien (OTS) - „Mit dem Aus für die A3-Verlängerung im Burgenland outet sich Gewessler endgültig als Totengräberin der österreichischen Verkehrspolitik, an die sie mit ihrer grünideologischen Klimaschutzevaluierung die Schaufel anlegt“, übte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA scharfe Kritik an dem heute bekannt gegebenen Entschluss der grünen Verkehrsministerin.

„Gerade der Ausbau des hochrangigen Straßennetzes in Ungarn lässt auch eine Verkehrszunahme erwarten, die mit einer Verlängerung der A3 kanalisiert worden wäre und den Bürgern in den betroffenen Gemeinden Entlastung verschafft hätte. Diese können sich nun bei Schwarz-Grün und bei der Ministerin bedanken. Überhaupt stellt Gewesslers Straßenbaustopp eine ‚politische Wahnsinnstat‘ dar, mit dem sie Infrastruktur unserer Heimat regelrecht zerschießt“, so Hafenecker, der die ÖVP als Koalitionspartner der Grünen als „Beitragstäter des ökomarxistischen Klimawahns“ sieht.

Der burgenländische freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Ries ortete im Ende für die Verlängerung der Südost Autobahn ebenso einen „schweren Schlag für die Region“. „Ein Weiterbau der A3 hätte auch einen Rückgang des Transitverkehrs auf der Bundesstraße 50 von Neusiedl (Abfahrt A4 Ost Autobahn) bis Eisenstadt zur Auffahrt auf die A3 gebracht, wo zurzeit unzählige Fahrzeuge auf 35 Kilometern über die B50 ausweichen und dabei fünf Ortskerne durchfahren. Mit ihrem Baustopp ist den Menschen in diesen Gemeinden daher alles andere als geholfen - ganz im Gegenteil, denn sie werden weiter belastet“, betonte Ries.

