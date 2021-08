Achtung: Neuer Starttermin! EIFFEL IN LOVE - ab 18. November 2021 im Kino (FOTO)

München (ots) - Großes Kino für die ganz große Leinwand, auf das sich das Warten lohnt: EIFFEL IN LOVE hat einen neuen Starttermin und kommt am 18. November 2021 in die Kinos. Der bildgewaltige Film von Regisseur Martin Bourboulon erzählt von einer epischen Liebesgeschichte zwischen Gustave Eiffel (Romain Duris) und Adrienne (Emma Mackey), die die Skyline von Paris für immer verändern wird. Zum weiteren, hochkarätig besetzten Cast gehören Pierre Deladonchamps, Alexandre Steiger, Armande Boulanger und Bruno Raffaelli.

Inhalt: Der gefeierte Ingenieur Gustave Eiffel (Romain Duris) hat gerade die Arbeit an der Freiheitsstatue beendet, als er im Auftrag der französischen Regierung etwas wahrhaft Spektakuläres für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1889 entwerfen soll. Eigentlich möchte er nur die Metro designen und gerät nun massiv unter Druck. Doch als Eiffel seine verloren geglaubte Jugendliebe Adrienne Bourgès (Emma Mackey) wiedertrifft, inspiriert ihn ihre Leidenschaft dazu, die Skyline von Paris für immer zu verändern.

Produziert wurde EIFFEL IN LOVE von Vanessa von Zuylen, Scope Pictures, Constantin Film und M6 Films sind als Co-Produzenten beteiligt. Regie führte Martin Bourboulon. Das Originaldrehbuch stammt von Caroline Bongrand, Adaption und Dialogbearbeitung von Caroline Bongrand, Thomas Bidegain, Martin Bourboulon, Natalie Carter und Martin Brossollet.

Kinostart: 18. November 2021 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, Alexandre Steiger, Armande Boulanger, Bruno Raffaelli

Regie: Martin Bourboulon

Originaldrehbuch: Caroline Bongrand

Adaption und Dialoge: Caroline Bongrand, Thomas Bidegain, Martin Bourboulon, Natalie Carter,

Martin Brossollet

Produzentin: Vanessa van Zuylen

Co-Produzent*innen: Scope Pictures, Constantin Film Produktion, M6 Films

Executive Producer: Vanessa van Zuylen

