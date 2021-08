Schmuckenschlager: Weltklimarat verdeutlicht Dringlichkeit der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

ÖVP-Umweltsprecher: Wir müssen uns dem Klimawandel entschieden entgegenstellen

Wien (OTS) - „Der Bericht des Weltklimarats hebt eindrücklich und übersichtlich die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen hervor. Wir sehen dies als Auftrag, Erneuerbare-Energie-Projekte umzusetzen und zu verwirklichen“, so ÖVP-Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager heute, Montag, zum Bericht des Weltklimarates. Der Weltklimarat hat heute Vormittag neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur menschengemachten Klimaerwärmung vorgelegt. Schmuckenschlager: „Der Bericht zeigt klarer als je zuvor auf, wie genau sich der Treibhausgasausstoß auf den Temperaturanstieg auswirkt.“

Der Weltklimarat (IPCC) legt mit dem Bericht eine Zusammenfassung der Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger vor, die von den 195 Mitgliedsländern abgesegnet worden ist. „Das ist eine Grundlage für die geplante Weltklimakonferenz Anfang November in Glasgow“, sagt Schmuckenschlager. 234 Expertinnen und Experten aus 66 Ländern haben alle Erkenntnisse zum Klimawandel aus Studien gesichtet und bewertet, die seit dem letzten Bericht 2013 erschienen sind.

Der Bericht verdeutlicht für Schmuckenschlager die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen. Der ÖVP-Umweltsprecher liest in dem Bericht „die genaue Gebrauchsanweisung, was denn zu tun wäre und dass wir Erneuerbare Projekte umsetzen müssen, damit der rasche Ausstieg aus den fossilen Energieträgern gelingen kann.“ Die Menschen müssten sich dem Klimawandel noch entschiedener entgegenzustellen. „Mit dem Beschluss des EAG – des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes - vor wenigen Wochen sind wir am richtigen Weg. Jetzt geht es um die rasche Umsetzung – wir brauchen keine Verzögerung von Verfahren. Dafür werden wir alle Kräfte einsetzen. Das verlangt ein Vorgehen ohne ideologische Scheuklappen und Technologieoffenheit“, schließt Schmuckenschlager.

