Nach alarmierendem Klimabericht fordert GLOBAL 2000 "Green Deal" auch für Österreich

Zustand des Klimas verschlechtert sich drastisch - Eindämmung der Gefahr noch möglich, wenn entschlossen gehandelt wird

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 sieht den ersten Teil des Berichts des Weltklimarates als einen alarmierenden Weckruf an die Politik: "Es ist eins vor zwölf und der Zustand des Planeten verschlimmert sich schnell. Die positive Nachricht ist, dass wir es immer noch schaffen können, die Gefahr einzudämmen, wenn rasch und wirksam gehandelt wird. Es braucht auch in Österreich Konsequenzen und einen "Green Deal". Mit einer öko-sozialen Steuerreform, einem rechtlich verbindlichen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle und einem Milliarden-Investitionspaket in unsere Zukunft können wir Österreich klimafit machen. Die Politik soll nicht länger auf fossile Energiekonzerne hören, die weiter nur freiwillige Maßnahmen ergreifen wollen, sondern endlich wirksame Maßnahmen ergreifen", so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

GLOBAL 2000 sieht befremdliche Klimaschutzdiskussion in Österreich

Während in Italien, Griechenland, der Türkei, Russland und vielen anderen Staaten Wälder brennen und Menschen um ihr Leben fürchten, haben wir auch in Österreich Erntausfälle und Überschwemmungen zu beklagen. Das ist aber erst der Anfang, wenn nicht endlich wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Die aktuelle Debatte, ob uns Klimaschutz in die Steinzeit bringt, sieht GLOBAL 2000 daher als völlig befremdlich an: "Es geht beim Klimaschutz um Menschenleben und unser aller Überleben. Wer weiter nur auf freiwillige Empfehlungen setzen will, hat die Ernsthaftigkeit der Situation einfach nicht begriffen. Die Unverbindlichkeit der Klimapolitik hat uns an den Rand des Abgrunds gebracht, jetzt braucht es wirksame Maßnahmen, damit die Trendwende doch noch geschafft werden kann. Damit modernisieren wir unser Land, machen uns unabhängig von Energieimporten und schaffen tausende Arbeitsplätze", sieht Johannes Wahlmüller viele Vorteile von wirksamen Klimaschutzmaßnahmen.

Umfangreiches Klimaschutzpaket und "Green Deal" für Österreich gefordert

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 fordert nun die Bundesregierung auf, rasch ihre Hausaufgaben zu machen und ein umfangreiches Klimaschutzpaket zu beschließen. Auch Österreich braucht einen "Green Deal". Dazu gehört ein Klimaschutzgesetz, mit einem wirksamen Sofortmechanismus und einem stufenweisen, rechtlich verbindlichen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis spätestens 2040. Weiters braucht es einen Öko-Bonus für alle Haushalte, der sich aus einer CO2-Bepreisung finanziert. Das Volumen einer öko-sozialen Steuerreform soll dabei 5-7 Milliarden Euro betragen. Kritisch sieht GLOBAL 2000, dass die Bundesregierung bei den Vorarbeiten säumig ist und die Liste an umweltschädlichen Subventionen noch immer nicht vorgelegt wurde, obwohl diese bis Juli versprochen wurde. Ohnehin ist bekannt, dass das Dieselprivileg die größte umweltschädliche Subvention ist, die rasch abgeschafft werden könnte.

Gleichzeitig gilt es in der Raumwärme einen verbindlichen Ausstiegsplan aus Öl- und Gasheizungen zu entwerfen und eine zukunftsfähige Infrastruktur im Verkehr aufzubauen. Milliardengelder sollen in den Bahnausbau, statt in noch mehr Autobahnbau fließen: "Es braucht einen Green Deal auch für Österreich, der ein Milliardenpaket für eine klimafitte Infrastruktur beinhaltet. Gleichzeitig macht es überhaupt keinen Sinn, erst Autobahnen zu bauen und nachher zu versuchen, die Menschen zum Umstieg vom Auto zu motivieren. Besser ist es gleich eine klimafitte Infrastruktur zu errichten, die den Menschen einen einfachen Umstieg auf klimafreundliche Fortbewegungsmittel ermöglicht. Die Weichen in eine klimafreundliche Zukunft können wir nur jetzt stellen. Wer weiter verzögert und Ablenkungsmanöver inszeniert, nimmt nach den erschütternden Ergebnissen des Berichts des Weltklimarates eine schwere Verantwortung auf sich", so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

