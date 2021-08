Neue Fotos von befreiten Schweinen: Verletzungen durch Vollspaltenboden

Ebenso ist die Lunge belastet – doch nach einer Entwurmung und Untersuchung durch den Tierarzt werden sich beide Schweine vollständig erholen

Wien (OTS) - Seit Donnerstag sind sie im Fokus nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch von Staatsanwaltschaft und Polizei: das Geschwisterpaar Mickey und Jackie, befreit aus der größten Vollspaltenboden Schweinefabrik des Burgenlands. Ihr Aufenthaltsort bleibt zwar unbekannt, doch nun liegen aktuelle Fotos von ihnen vor. Diese zeigen einerseits die üblichen geschwollenen Gelenke an den Beinen, wie sie bei 92 % der Tiere auf Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu auftreten. Damit ist einmal mehr bewiesen, dass diese Haltung nicht tierschutzkonform sein kann, weil das Tierschutzgesetz ausnahmslos jede Form der Haltung verbietet, die zu Schmerzen, Leiden oder Schäden führt. Andererseits husten die Schweine auch, was auf eine Lungenentzündung hindeutet. Auch das ist für den Vollspaltenboden typisch, weil dort ja die Schweine ununterbrochen über ihrem Kot leben müssen. Schlachtkörperuntersuchungen zeigen, dass bis zu 50 % der Tiere in solcher Haltung entzündete Lungen haben. Zusätzlich sind die Schweine nun entwurmt worden.



Nachdem die Polizei die Tiere bisher vergeblich gesucht hat, ist zu hoffen, dass sie soweit in Sicherheit sind und nicht von einer Beschlagnahme bedroht werden, die ihren Tod bedeuten würde. Die Fotos zeigen jedenfalls, dass sich die Schweine an diesem Ort sehr wohl fühlen und langsam wieder zu voller Gesundheit zurück finden. Sie sind sehr neugierig und aktiv und kommen gut miteinander aus. Auch das neue Leben an der frischen Luft ist für sie offensichtlich wichtig.



VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „In ihrem Freigehege vor der Schweinefabrik letzten Donnerstag konnten wir die erste Begegnung der beiden Schweine mit Stroh erleben. Das war unglaublich! Sie waren sofort so begeistert, haben den Ballen zerlegt und sich in das Stroh hinein gewühlt. Dasselbe sieht man jetzt auf den neuen Fotos der beiden. Niemand, der das erlebt hat, kann bestreiten, wie unglaublich wichtig Stroh für Schweine ist. Es ist ein Verbrechen, ihnen das vorzuenthalten. Deshalb muss nicht nur die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenboden verboten werden, es muss auch eine Verpflichtung zur tiefen Stroheinstreu geben, und es muss ausreichend Platz vorgeschrieben sein, sodass alle Tiere gleichzeitig im Stroh liegen können. Das sind wir diesen hoch intelligenten und sensiblen Tieren schuldig!“

Honorarfreie Pressefotos (Copyright: VGT.at)



