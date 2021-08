„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 10. August in ORF 1

Außerdem: Sommerkabarett-Dacapo mit „Clemens Maria Schreiner: schwarz auf weiß“

Wien (OTS) - Ein vergnügliches Wiedersehen mit ganz besonderen Gästen von Stermann und Grissemann aus mehr als 500 Sendungen gibt es wieder bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am Dienstag, dem 10. August 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 – diesmal mit Christian Wehrschütz, Alice Schwarzer, Dolly Buster sowie Pizzera und Jaus. Gleich danach um 22.30 Uhr gibt es das ORF-„Sommerkabarett“-Dacapo mit Clemens Maia Schreiner und seinem preisgekrönten Programm „schwarz auf weiß“ zu sehen.

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 22.00 Uhr

Den Anfang dieser Ausgabe macht ORF-Balkan-Korrespondent Christian Wehrschütz. Von ihm möchte Grissemann in erster Linie wissen, mit welchem Nachtgewand er einschläft und woher die Vorliebe für bunte Sakkos kommt. Alice Schwarzer, Ikone des Feminismus, macht den Moderatoren ein Kompliment und bestätigt, wie sexy die Spuren des Lebens in deren Gesichtern sind. Apropos sexy: Für Ex-Erotikstar und Produzentin Dolly Buster hat sich der Besuch in der Sendung besonders ausgezahlt. Sie bekommt ein Jobangebot von Grissemann und Stermann. Das Musikduo Pizzera und Jaus hat weniger Glück. Die beiden müssen feststellen, dass sich das Moderatorenduo ins Video ihres Songs „Kaleidoskop“ gehackt hat.

ORF-„Sommerkabarett“: „Clemens Maria Schreiner: schwarz auf weiß“ um 22.30 Uhr

„Das beste Kabarettprogramm seit der Erfindung des Humors“?! Das kann man natürlich so nicht sagen. Aber oft genügt schon die Schlagzeile. Steht ja da! Schwarz auf weiß! Aber was kann man überhaupt noch glauben? Die News sind fake, die Fakten alternativ – und die schwärzesten Schafe tragen die weißesten Westen. Es braucht einen Abend, der Klarheit schafft. Mit gezücktem „Leserschwert“ bahnt sich Clemens Maria Schreiner einen Weg durch das Dickicht der Details, liest zwischen den Schlagzeilen und gibt komplizierte Antworten auf einfache Fragen.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine am Freitag im Überblick:

13. August: „Viktor Gernot: Best of“

20. August: „Wir Staatskünstler: Jetzt erst recht“

27. August: „Christoph Fritz: Das jüngste Gesicht“

3. September: „Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“ – Ein wortreicher Abend mit Eckel, Sarsam, Wunderl & Co

