„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – am 10. August in ORF 2

Zu Gast bei Familie Liechtenstein auf der Riegersburg

Wien (OTS) - Die imposante Riegersburg im steirischen Vulkanland ist am Dienstag, dem 10. August, um 21.05 Uhr in ORF 2 die vierte Station von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“. Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld ist diesmal zu Gast bei Familie Liechtenstein. Die Riegersburg liegt 10 Kilometer nordöstlich von Feldbach, wurde 1138 erstmals urkundlich erwähnt, hat 108 Zimmer auf 3.900 Quadratmetern und ist seit 1822 im Familienbesitz. Der wissbegierige Besucher erfährt wieder zahlreiche Geschichten – sowohl über die ehrwürdigen Gemäuer als auch deren Eigentümer. Diesmal gibt es auch so manche abenteuerliche Höhepunkte, wie zum Beispiel eine Begegnung mit den imposanten Greifvögeln, die für den Berufspiloten eine besondere Bedeutung haben, und einen spektakulären und sportlichen Abschluss des Besuchs, mit dem Johann-Philipp vorab nicht gerechnet hatte.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – die weiteren Ausgaben im Überblick:

17. August: Schloss Greillenstein in Niederösterreich / Familie Kufstein & Schloss Grafenegg in Niederösterreich / Familie Metternich-Sándor

24. August: Burg Clam in Oberösterreich / Familie Clam-Martinic

„Herrschaftszeiten“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at