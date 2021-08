Shootingstar aus Wien ersetzt Wendler!

Die erst 18-jährige Sängerin Maibritt aus Wien ist Markus Krampe‘s neuer Schützling! Die erst 18-jährige Sängerin aus Wien ist Markus Krampe‘s neuer Schützling!

Wien (OTS) - „Sängerin mit Salsa im Blut gesucht“, so lautete die Casting-Ausschreibung für Pachanta.

Von über 600 Kandidatinnen wurde Maibritt, der weibliche Part an Sänger Cristóbal’s Seite. Gemeinsam bilden sie nun das neue Euro-Latin-Pop-Duo „Pachanta“.

Ex-Manager von Michael Wendler und Party-Papst Markus Krampe will mit seinen Kontakten in der Musikbranche „Pachanta“ zu einer internationalen Marke machen.

Rückblickend betrachtet, hat die frisch gebackene Maturantin schon Beachtliches in ihrem Leben erreicht: Ihre erste Bestätigung bekam die damals 15-jährige beim österreichischen Talente Wettbewerb „Helden von heute – Falco goes school“, wo sie mit den „Best Performance Award“ ausgezeichnet wurde.

Auch sozial ist Maibritt besonders engagiert. Sie gründete, als jüngste österreichische Obfrau, den Hilfsverein „2Welten-Kinder“, welcher Kinder aus Alleinerzieherhaushalten unterstützt.

Cristóbal hat in der Vergangenheit die Castingshow „POPSTARS“ gewonnen. Gemeinsam mit der Siegerband „Room2012“ verzeichnete er mehrere Chart-Erfolge. Außerdem ist der Spanier in vielen Produktionen gemeinsam mit bekannten KünstlerInnen, wie z.B. mit Kay One in dem Song „Bachata“ zu hören.

Das Duo covert die größten Hits der 80er und lässt sie in einem ganz neuen Sound wiederaufleben. Verpackt werden Reggaeton-Beats und Latino-Klänge zu einem komplett neuen Soundstil, dem EURO-LATIN-POP.

Der TV-Sender RTL berichtete über die Entstehungsgeschichte von Pachanta.

Der Sänger Kay One zählt neben Pietro Lombardi, Knossi, David Hasselhoff und TikTok-Star Noemi Nikita zu den Supportern des Duo‘s.

Die Erfinder von Pachanta, Tanja und Manuel Pielka, scheuen keine Mühen und Kosten.

Sie holten sich Größen, wie den mehrfach mit Platin ausgezeichneten Starproduzenten Stard Ova, Vocalcoach Juliette Schoppmann und Starchoreographen Marvin A. Smith, der unter anderem mit Jennifer Lopez, Madonna, Pink und Helene Fischer zusammenarbeitet, mit an Bord.

Manuel Pielka ist als Booking-Agent im internationalen Musik-Business tätig. Das von ihm und seiner Frau Tanja geleitete Unternehmen MPM MUSIC zählt mittlerweile zu den führenden Booking-Agenturen Europa‘s.

Die Produktionen der weiteren Songs sind im vollen Gange und man darf auf das Debütalbum „Miami Nights“ gespannt sein.

