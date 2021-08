FP-Berger: Favoriten nun auch Drehscheibe internationaler Schlepperbanden

SPÖ, ÖVP und Grüne für verheerende Zustände gleichermaßen verantwortlich

Wien (OTS) - „Nach dem Aufgriff von zehn illegalen Migranten und ihrem mutmaßlichen Schlepper im Bereich Am Johannesberg ist offensichtlich, dass Favoriten nun auch zur Drehscheibe internationaler Schlepperbanden geworden ist“, so der FPÖ-Bezirksobmann in Favoriten, LAbg. Stefan Berger.

Für diese verheerenden Zustände im 10. Bezirk seien SPÖ, ÖVP und Grüne gleichermaßen verantwortlich. „Wir haben eine Migrantenkriminalität zu verzeichnen, die von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Dem SPÖ-Bezirksvorsteher Marcus Franz fällt nichts besseres ein, als die fatalen Parallel- und Gegengesellschaften auch noch zu unterstützen. Auch ÖVP-Innenminister Nehammer unternimmt nichts, um kriminelle Migranten abzuschieben und Moscheen, in denen radikal islamische Hasspredigen stattfinden, dicht zu machen“, kritisiert Berger.

„Angesichts dieser desaströsen Sicherheitssituation ist es nicht verwunderlich, dass nun auch die Schlepperbanden Favoriten als ihren Umschlagplatz auserkoren haben. Leidtragende sind die Österreicher, die nun mit dem Ergebnis dieser fatalen rot-schwarz-grünen Toleranzpolitik leben müssen“, so der FPÖ-Politiker.

