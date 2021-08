Nepp zu Causa Chorherr: Bauträgerwettbewerbe müssen transparent werden

Saure Wiesen reichen über ‚System Chorherr‘ weit hinaus

Wien (OTS) - „Die Causa Chorherr muss Anlass sein, Bauträgerwettbewerbe und Grundstücksbeirat endlich transparent zu gestalten“, fordert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp notwendige Reformen ein.



„Die frühere grüne Planungssprecherin Sabine Gretner kritisierte die intransparenten Strukturen völlig zu Recht. Und wir Freiheitliche teilen diese Kritik“, verweist Nepp auf entsprechende Äußerungen im Buch „Wer baut Wien?“ von Reinhard Seiss. „Aus Perspektive der NEOS sollte es ebenfalls untragbar sein, dass der geförderte Wohnbau über weitestgehend intransparente, demokratisch nicht legitimierte Drehscheiben abgewickelt wird. Schließlich geht es hier um jährlich enorme Summen an Steuergeld“, kündigt Nepp einen erneuten Antrag auf Transparenz im Grundstücksbeirat und bei Bauträgerwettbewerben an.



„Ein gewaltiger Anteil der hier ausgelobten Wohnungen geht an den Sozialbau-Verbund. Das ist im Detail auszuleuchten, schließlich ist die Sozialdemokratie an der Sozialbau beteiligt“, kündigt Nepp Initiativen im Rathaus an. „Jene Strukturen, die das ‚System Chorherr‘ ermöglichten, müssen ganzheitlich trockengelegt werden“, bekräftigt Nepp.



