Mercato Rosso: „Küss die Hand, Hietzing!“

Zu Gast bei SPÖ Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak: Daniela Krammer und Robert Streibel

Wien (OTS/SPW) - Nach Simmering ist Barbara Novak am Sonntag in Hietzing, einem der wohl grünsten Wiener Gemeindebezirke, zu Gast. Diese Wahl fiel nicht ganz zufällig, hat doch Maria Theresia einst wertvolle Teile von Schloss Neugebäude in Simmering kurzerhand abgetragen und für den Bau der Gloriette im Schlosspark Schönbrunn verwendet. Heute gilt Hietzing als viel besuchtes Ausflugsziel, beliebte Wohngegend und wichtiges Naherholungsgebiet für alle Wiener*innen. „Küss die Hand, Hietzing!“ lautet der Titel der aktuellen Sendung. Mit Daniela Krammer, Saxophonistin, Sängerin, Komponistin und Bandleaderin sowie Dr. Robert Streibel, Direktor der VHS Hietzing, Historiker, Autor und Lyriker, begrüßt Barbara Novak zwei Gäste im Mercato Rosso-Studio, die sich bestens in Hietzing auskennen. Im gemeinsamen Gespräch geht es unter anderem um Hietzing als Inspirationsquelle und Rückzugsort, die sprachlichen Unterschiede zwischen Meidling und Hietzing und welche Spuren das Rote Wien in Hietzing hinterlassen hat.

Die Sendung ist ab sofort hier abrufbar.

Sexualität: Nächste Sendung am 22. August 2021

Bevor der Mercato Rosso im Herbst eine Pause einlegt, wird es in der nächsten Sendung noch einmal so richtig „heiß“. Sexualität ist ein zentraler Teil unseres Lebens, manche sprechen viel darüber und andere gar nicht. Sicher ist: Sex beschäftigt jede und jeden, was Grund genug ist, am nächsten Mercato Rosso darüber und über all die damit verbundenen Themen zu sprechen. Die Gäste der nächsten Sendung sind Dr.in Elia Bragagna, Sexualmedizinerin und Dina Larot, „Malerin der Weiblichkeit“, die vor allem durch ihre zahlreichen Aquarelle im Rahmen der „Lust & Liebe“-Kolumne in der Kronen Zeitung einem breiten Publikum bekannt ist.

Fragen zur Sendung werden gerne unter redaktion @ mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den Mercato Rosso. Im traditionellen Radioformat – als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange. Am Mercato Rosso wird über brennende Themen unserer Zeit gesprochen. Mit dabei zwei Gäste – eine Expertin bzw. ein Experte zum jeweiligen Schwerpunktthema und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstler*innen. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

