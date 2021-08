ORF III am Montag: Start der „Sommer(nach)gespräche“ mit Ingrid Thurnher und „ORF III Themenmontag“ zum Buckingham Palace

Außerdem: „ORF III LIVE: ORF-GD-Wahl 2021 – Präsentationen der Bewerberinnen und Bewerber“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Montag, dem 9. August 2021, die erste Ausgabe der „Sommer(nach)gespräche“ (22.30 Uhr) mit ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher. Analysiert werden in einer Gesprächsrunde gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie Beobachterinnen und Beobachtern die Auftritte der Parteichefinnen und Parteichefs in den ORF-2-„Sommergesprächen“ (um 21.05 Uhr in ORF 2). Im Hauptabend beleuchtet ein dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ das britische Königshaus.

Bereits um 17.30 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ die Präsentationen der zum Hearing des ORF-Stiftungsrats nominierten Bewerberinnen und Bewerber für die Funktion der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors für die ab 2022 startende fünfjährige Geschäftsführungsperiode. In der moderierten Sendung stehen jeder Kandidatin und jedem Kandidaten 15 Minuten für die Präsentation ihrer bzw. seiner Vorhaben zur Verfügung.

Der „ORF III Themenmontag“ startet um 20.15 Uhr mit der zweiteiligen Dokumentation „Der Buckingham-Palast – Geheimnisse, Affären, Skandale“: Die Residenz der Queen in London ist Bühne für die königliche Familie und Schauplatz für Glanz und Glamour. In vielen Bereichen ist er aber auch eine geheime und abgeschirmte Welt. Was geschieht wirklich hinter dieser Fassade? Der erste Teil der Doku blickt zurück auf 60 ereignisreiche Jahre seit der Krönung der Queen und wagt einen Blick in die Zukunft, Teil zwei (21.05 Uhr) beleuchtet die verschiedenen Funktionen des Palasts. Anschließend folgt der Film „Königliche Dynastien – Die Windsors“ (21.50 Uhr).

Danach starten die „Sommer(nach)gespräche“ (22.30 Uhr) mit ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher, die auch heuer auf die „Sommergespräche“ in ORF 2 folgen. Zu Gast nach dem „Sommergespräch“ mit NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sind Nikolaus Alm (ehem. NEOS-Nationalratsabgeordneter), Anneliese Rohrer (Journalistin), Matthias Schrom (ORF-2-Chefredakteur) und Stefan Verra (Körpersprache-Experte).

