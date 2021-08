Nationalratspräsident Sobotka bestürzt über Tod von Günther Kräuter

Ehemaliger Volksanwalt und Nationalratsabgeordneter tödlich verunglück

Wien (PK) - Mit großer Bestürzung reagierte heute Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf den unerwarteten Tod des ehemaligen Nationalratsabgeordneten und Volksanwalts Günther Kräuter. "Mit Günther Kräuter verlieren wir eine engagierte politische Persönlichkeit", sagte Sobotka heute Abend zum Ableben des langjährigen Politikers. "In seiner Zeit als Volksanwalt konnte er vielen Bürgerinnen und Bürgern Hilfestellungen geben und so der Funktion der Volksanwaltschaft - der Kontrolle der Verwaltung - nachkommen. Ich bin tief getroffen von seinem plötzlichen Tod. Mein ganzes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen."

Günther Kräuter war von 1991 bis 2013 Abgeordneter zum Nationalrat der SPÖ. Von 2013 bis 2019 übte er das Amt des Volksanwalts aus und war für die Bereiche Soziales, Pflege, Gesundheit, Jugend und Familie zuständig. (Schluss) pst

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl