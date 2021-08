Reichenauer Kultursommer 2021 eröffnet

Leistbare Kultur im Parkhotel Hirschwang bis 5. September 2021

Sankt Pölten (OTS) - Tolle Stimmung bei der gestrigen Premiere des Reichenauer Kultursommers der Arbeiterkammer Niederösterreich im Parkhotel Hirschwang. Eva Maria Marold begeisterte vor vollem Haus mit ihrem neuen Kabarettprogramm „Vielseitig desinteressiert“, in dem sie sich einen Abend lang kritisch, liebevoll und ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen ihre Jugend im burgenländischen Dorf und ihren Alltag als alleinerziehende Mutter im Spagat zwischen Toleranz und Verteidigung der eigenen Maßstäbe schildert.

Unter den Gästen auch AK Niederösterreich-Präsident und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich Markus Wieser, der als Hausherr die Eröffnung des Reichenauer Kultursommers vornahm. „Leistbare Kultur selbst in dieser herausfordernden Zeit ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb bieten wir unseren kulturinteressierten Gästen auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm aus Literatur, Musik und Humor“, so Wieser in seiner Ansprache.

Der Reichenauer Kultursommer der Arbeiterkammer Niederösterreich findet heuer zum zweiten Mal statt. Ab 6. August 2021 präsentieren Manuel Rubey, Angelika Niedetzky, Gregor Seberg & Magda Leeb, Florian Klenk & Florian Scheuba, Nadja Maleh, der Russian Gentlemen Club und viele andere ihre aktuellen Programme.

Zum Abschluss des Reichenauer Kultursommers geht am 5. September 2021 ein ganz besonderes Highlight über die Bühne. Zum ersten Mal überhaupt stehen der Satiriker und Songtexter Joesi Prokopetz, der frühere Oberrabbiner Paul Eisenberg und der Pianist, Sänger und Entertainer Roman Grinberg gemeinsam auf der Bühne. „Aus dem Schtetl und aus der Großstadt – Jüdischer Humor trifft auf Wiener Schmäh“, so lautet das Motto eines Abends, ganz im Zeichen von Witz und Unterhaltung als Mittel zur kritischen Beleuchtung ernsthafter Fragestellungen und Probleme.

Restkarten für die einzelnen Veranstaltungen zum Preis von 25 Euro, inklusive Vier-Gänge-Menü um 59 Euro pro Person bzw. inklusive Vier-Gänge-Menü, Übernachtung und Frühstück im Parkhotel Hirschwang um 129 Euro pro Person sind noch erhältlich. Weitere Informationen und Ticketbuchungen unter www.kultursommer.co.at





