Impfbusse kommende Woche von Ottakring über Hauptbahnhof bis Simmering unterwegs

Wien (OTS) - Der Tourplan der Impfbusse für kommende Woche – 9. Bis 14. August – steht fest. Die beiden Busse der Wiener Linien steuern wiederum hochfrequentierte Plätze quer durch Wien an und bieten von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 19 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr Impfungen allen Kurzentschlossenen an. Anmeldungen sind nicht notwendig, wer will bekommt sofort eine Impfung gegen Covid-19. Lediglich ein Lichtbildausweis ist vorzuweisen und wenn vorhanden ein E-Card. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und für unter 18jährige von Biontech/Pfizer. Im Folgenden der Tourplan:

9. August: Hauptbahnhof – am Busbahnhof ggü. Wiedner Gürtel 36, 1040 Wien

Märzpark – Auf der Hütteldorferstraße, Nr. 7 bis 17, 1150 Wien

10. August: U-Bahnstation Ottakring – Thaliastraße ggü. Hausnummer 140 – 138, 1160 Wien

Gurdwara Guru Nanak Dev Ji (Österr. Sikh Glaubensgemeinschaft) – Langobardenstraße 47 – 49, 1230 Wien

11. August: Wien Mitte – Landstraße Hauptstraße 1, 1030 Wien

Strandbad Alte Donau – Arbeiterstrandbadstraße 91, 1220 Wien

12. August: Schafbergbad – Josef Redel Gasse 2, 1180 Wien

Reumannplatz – Favoritenstraße 134 – 136, 1100 Wien

13. August: Bahnhof Hütteldorf – Busbahnhof bei der Haltestelle der Linien 43B und 47B, 1140 Wien

Simmeringer Bad – Neugebäudestraße 7, 1110 Wien

14. August: Kagraner Platz – U-Bahn Haltestelle Kagraner Platz, 1220 Wien

Museumsquartier – Babenbergerstraße ggü. Nr. 5, 1070 Wien

Der Tourplan ist auch unter https://coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohne-termin/ abrufbar

Rückfragen & Kontakt:

Norbert Schnurrer

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

+43 1 4000-81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at