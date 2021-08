Kalkbrenner hüllt Schloss Schönbrunn in coole Berliner Electro-Beats

Mit seinem einzigartigen Berliner Electro-Sound überzeugt Paul Kalkbrenner im imposant in Szene gesetzten Ehrenhof von Schloss Schönbrunn bei der zweiten „Imperialis“-Show.

Wien (OTS/LCG) - Auch der zweite Abend der großen „Imperialis“-Show war ausverkauft. Nach dem Auftaktkonzert von Star-DJ Solomun folgt Ausnahmekünstler Paul Kalkbrenner mit seinen weltberühmten Berliner Electro-Beats. Unter strengen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen und mit einem ausgeklügelten Präventionskonzept genossen die Fans das sommerliche Kulturevent in Schloss Schönbrunn. Internationale Berühmtheit hat Kalkbrenner nicht nur als gefeierter Liveact erlangt, sondern auch für seine Rolle als DJ Ickarus in Hannes Stöhrs Film „Berlin Calling“, für den er auch den Soundtrack produzierte. Sein größter Hit ist „Sky and Sand“, der 2012 unglaubliche 107 Wochen in den deutschen Top 100 vertreten war und damit zum Rekordhalter avancierte. Mit der imposanten Lichtshow auf der Fassade von Österreichs meistbesuchter Sehenswürdigkeit beeindruckte Kalkbrenner auch optisch bei seiner Show der Superlative.

„Paul Kalkbrenner ist der zweite Höhepunkt des Kultursommers der Superlative. Schloss Schönbrunn ist mit den ‚Imperialis‘-Shows der Schauplatz für das Comeback der kulturellen Live-Events und bietet eine faszinierende Symbiose aus imperialer Tradition und zeitgenössischer Kultur“ , so Schönbrunn-Group-Geschäftsführer Klaus Panholzer.

„Die ausverkauften Konzerte zeigen den Hunger der Menschen auf hochkarätiges Live-Entertainment. Mit den Shows von Solomun und Paul Kalkbrenner ist ein großer Schritt in die Normalität geglückt. Wir danken allen verantwortungsvollen Besucherinnen und Besuchern, die zu einem sicheren und für uns alle bewegenden Event-Comeback beigetragen haben“ , so Veranstalter Adam Cieplak (AC2B).

Um das Comeback des Live-Entertainments vor der historischen Kulisse von Österreichs meistbesuchter Sehenswürdigkeit trotz Pandemie sicher zu feiern, hat AC2B ein weitreichendes und lückenloses Sicherheits- und Präventionskonzept entwickelt, das die gesetzlichen Vorgaben übertrifft und gemeinsam mit den österreichischen Behörden und Experten erarbeitet wurde.

