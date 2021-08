OÖ. Volksblatt: "Die Sportler lieferten" (von Tobias HÖRTENHUBER)

Ausgabe vom 7. August 2021

Linz (OTS) - Anders als in London 2012 (keine Medaille) und Rio 2016 (eine Medaille) konnte die ÖOC-Spitze in Tokio locker und gelöst zur Bilanz-Pressekonferenz antreten. Den sieben Medaillen-Gewinnern sei Dank. Einziges Manko blieb für ÖOC-Präsident Karl Stoss der Ausschluss der Fans, den der 64-Jährige ja während der Spiele schon anprangerte. Die Beschränkungen für die Bevölkerung (Sperrstunde 20.30, Alkoholverbot) sah er als Mitgrund für die breite Ablehnung der Bewohner. Vielleicht dachte er dabei auch an all die rauschenden Feste, die wegen der Pandemie nicht stattfinden konnten. Die Feiern im Haus Austria nach den Edelmetall-Wettkämpfen wären mit Sicherheit einmal mehr legendär gewesen.

So aber stand weniger die Show, sondern der „reine“ Sport im Mittelpunkt. Und da haben die heimischen Athleten abgeliefert. Die vier heißesten Eisen — Michaela Polleres, Magdalena Lobnig, Lukas Weißhaidinger und Jakob Schubert — hielten dem Druck stand. Anna Kiesenhofer zeigte mit ihrem Husarenritt zu Gold, dass Österreich auch Sensationen liefern kann, Bettina Plank und Shamil Borchashvili zogen nach.

Die frühe Goldene hat großen Anteil an der ausgezeichneten Bilanz. Denn gute Stimmung und Euphorie kann man nicht planen, das muss durch Erfolge passieren.

