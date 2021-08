Duftende Besonderheit – erfolgreicher Lavendelanbau in der Steiermark

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 21. August 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Am Biohof Wunsum in Kitzeck setzt man seit 1997 auf den Kräuteranbau. Auf einer Fläche von rund zwei Hektar werden die verschiedensten Lavendelsorten angebaut. Mit der Lavendelmanufaktur setzt man erfolgreich auf die Spezialkultur. Nach der Ernte wird der Lavendel getrocknet und ist vielseitig einsetzbar. Mittlerweile gibt es über 100 Produkte, die mit Lavendel hergestellt werden - von einem Eau de Lavande bis hin zu Lavendelessig oder Lavendelsirup. Lavendel war einst ein beliebtes Kraut für diverse Liebeszauber. Im antiken Rom nutzte man den angenehmen Duft des Lavendelwassers und die desinfizierende Wirkung des Lavendelöls. Zu Besuch beim Biohof in der Steiermark zeigt das „Land und Leute“ Team alles über die Lavendelernte und dass Lavendel als Gewürz auch in der Küche Anklang findet.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 21. August:

*Waldluftbaden im Trend.

Im oberösterreichischen Mühlviertel ist Waldluftbaden zu einem wichtigen Faktor für die Tourismuswirtschaft geworden. Das „Land und Leute“ Team hat zwei sogenannte Waldbademeister bei einer Tour mit ihren Gästen begleitet. Das Motto lautet: Den Wald mit allen Sinnen erleben.

*50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern.

Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte Nationalpark im Alpenraum und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol. Das Zusammenspiel zwischen bäuerlicher Almwirtschaft und ungebändigter Natur macht den Nationalpark so besonders.

*Kostbare Trockensteinmauern.

Von den Weinterrassen in der Wachau bis zu den Almen in Vorarlberg:

Trockensteinmauern gehören zum österreichischen Landschaftsbild. Das Handwerk zählt seit heuer zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe - eine Reportage aus der Wachau in Niederösterreich.

*Sommer auf der Alm.

Wir begleiten Altbauern im Drautal in Kärnten bei der Almbewirtschaftung. Sie produzieren Almbutter und Käse und verdienen sich so ein kleines Zubrot. Die Bewirtschaftung steht im Vordergrund, denn jedes Jahr werden traditionell bewirtschafteten Almen in Kärnten weniger.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

