128/159: Schülerunion weiterhin stark und stellt erneut BundesschulsprecherIn

LandesschulsprecherInnen-Mehrheit in Bundesschülervertretung. BundesschulsprecherIn und alle BereichsprecherInnen erneut von Schülerunion. Österreichweit weiterhin in jeder LSV vertreten.

Wien (OTS) - Nach den Landesschülervertretungswahlen in den vergangenen Wochen ist klar: mit 22 von 29 Mandaten in der Bundesschülervertretung (BSV) sichert sich die Schülerunion nun auch im kommenden Jahr – zum 17. Mal in Folge – die Bundesschulsprecherin oder den Bundesschulsprecher. Auch die drei Bereichssprecherinnen und Bereichssprecher werden, dank der starken Mehrheit in allen Bereichen, von der Schülerunion kommen. So kann und wird weiterhin konstruktive Bildungspolitik auf Landes- und Bundesebene betrieben werden.

Die amtierende Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek ist erfreut über den Wahlerfolg der Schülerunion: „Wir konnten auch im vergangenen Jahr wieder zeigen, wie gute und richtige Vertretungsarbeit aussieht. Sowohl bei der Evaluierung und Anpassung der Matura als auch im Bereich der Digitalisierung konnten wir uns in den Gesprächen mit dem Ministerium einbringen und unsere Forderungen durchsetzen. Durch diese Maßnahmen haben wir den Schülerinnen und Schülern durch die Pandemie geholfen und als Bundesschülervertretung mit einer starken Stimme vertreten. Jetzt freut es mich natürlich, dass das auch im nächsten Jahr der Fall sein wird.“

Auch Schülerunions Bundesobmann Anthony Grünsteidl ist stolz auf die geleistete Arbeit seiner Funktionärinnen und Funktionäre: „Wir haben ein weiteres Jahr gezeigt, was echte Vertretungsarbeit bedeutet und wie diese aussieht. Jede und jeder von uns investiert ehrenamtlich viel Zeit, Kraft und Energie in unseren Verein, die Schülerunion. Umso schöner ist es zu sehen, wenn sich die Mühen und unzähligen Stunden Arbeit im erreichten LSV-Wahl-Ergebnis widerspiegeln. Wir als Schülerunion freuen uns über diesen sensationellen Wahlerfolg und klaren Zuspruch für unsere bisher geleistete Vertretungsarbeit, die wir nun auch im kommenden Jahr mit der nächsten Bundesschulsprecherin oder dem nächsten Bundesschulsprecher fortsetzen können.“

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 als auch im kommenden Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

