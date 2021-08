ORF III am Wochenende: Premiere für „Nero“ von den Bregenzer Festspielen 2021 und „Eine musikalische Reise durch Österreich“

Außerdem: „Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs“ im vierteiligen „zeit.geschichte“-Abend, Simonischek-Schwerpunkt und Live-Gottesdienst

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information feiert am Sonntag, dem 8. August 2021, den ORF-Kultursommer mit der TV-Premiere von Arrigo Boitos „Nero“ von den Bregenzer Festspielen 2021. Davor lädt eine „Erlebnis Bühne“-Neubearbeitung zur „musikalischen Reise durch Österreich“ mit den schönsten Melodien der Strauss-Dynastie. Die Klassikplattform myfidelio präsentiert den Abend ebenfalls live um 20.15 Uhr sowie im Anschluss als Video-on-Demand zum Nachsehen auf www.myfidelio.at. Tagsüber beleuchtet ORF III die bildenden Künste in Salzburg, bevor ein katholischer Gottesdienst auf dem Programm steht. Bereits am Samstag, dem 7. August, lässt ORF III Peter Simonischek zum 75. Geburtstag mit einem siebenteiligen Schwerpunkt hochleben. Am Abend stehen vier Teile der zehnteiligen Dokureihe „Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs“ auf dem Programm.

Samstag, 7. August

Am Samstag startet ORF III den Simonischek-Geburtstagsreigen mit der Doku „Landsommer – Ein Sommer wie damals“ (9.20 Uhr) aus dem Jahr 2017: Persönlichkeiten wie Peter Simonischek, Friedrich von Thun, Willi Resetarits und Cornelius Obonya erzählen darin ihre Sommergeschichten von malerischen Orten Österreichs. Danach zeigt ORF III den Spielfilm „Der Kaktus“ (10.55 Uhr), gefolgt von der mit Senta Berger, Peter Simonischek und Götz George starbesetzten Romanze „Einmal so wie ich will“ (12.25 Uhr) von Vivian Naefe aus dem Jahr 2005. Auf „Alles Glück dieser Erde“ (13.55 Uhr) folgen die Dacapos der „Daniel Käfer“-Verfilmungen „Die Schattenuhr“ (15.25 Uhr) und „Die Villen der Frau Hürsch“ (17.00 Uhr). Der Schwerpunkt schließt mit dem von Julian Pölsler 2009 inszenierten Historiendrama „Geliebter Johann Geliebte Anna“ (18.35 Uhr). In der Liebesgeschichte zwischen dem Habsburger-Erzherzog Johann (Tobias Moretti) und der Postmeisterstochter Anna Plochl (Anna Maria Mühe) verkörpert der Jubilar Annas Vater.

Im Hauptabend kommt es zu „Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs“. Im ersten Teil der zehnteiligen „zeit.geschichte“-Dokureihe wird der „Blitzkrieg“ (20.15 Uhr) beleuchtet. Nach dem Einmarsch von Hitlers Truppen in Polen erklären Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg. Als Ablenkungsmanöver beginnt die Wehrmacht den Westfeldzug und marschiert in die Niederlande, Belgien und Luxemburg ein. Es folgen „Die Luftschlacht um England“ (21.10 Uhr), „Schlacht um die Midway Inseln“ (22.05 Uhr) und „Hiroshima“ (23.00 Uhr).

Sonntag, 8. August

Auf dem Programm am Sonntag steht „Wa(h)re Kunst: Kunstplatz Salzburg – ein Streifzug durch die Galerieszene der Stadt“ (9.35 Uhr). Der Film beweist, dass sich die bildende Kunst im Schatten der Salzburger Festspiele ihren Platz erkämpft hat und begleitet dazu mehrere namhafte Künstlerinnen und Künstler sowie Galeristinnen und Galeristen. Anschließend um 10.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den katholischen Gottesdienst aus der Wallfahrtsbasilika Maria Dreieichen.

„Erlebnis Bühne“ unternimmt im Hauptabend „Eine musikalische Reise durch Österreich“ (20.15 Uhr) – ausgehend vom weltberühmten Goldenen Saal des Musikvereins. Das 2016 aufgezeichnete Konzert des Wiener Johann Strauss Orchesters wurde 2020 um Aufnahmen beeindruckender österreichischer Landschaften und spektakulärer Schauplätze und Denkmäler ergänzt.

Anschließend um 21.50 Uhr präsentiert „Erlebnis Bühne: Von den Bregenzer Festspielen 2021: Nero“. Arrigo Boitos Opernrarität handelt von jenem römischen Kaiser, der seine Mutter ermordete und die Stadt Rom in Brand setzte. Mit Rafael Rojas in der Titelpartie tragen die Bregenzer Festspiele zur Wiederentdeckung eines großen, bildgewaltigen, spätromantischen Werks bei. Dirk Kaftan dirigiert die Wiener Symphoniker in einer Inszenierung von Olivier Tambosi.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at