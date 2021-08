Ärztekammer: Nur die Corona-Impfung schützt vor schwerer Erkrankung und Lockdown

Liste mit Wiener Ordinationen, die Corona-Impfungen verabreichen, seit heute online auf der Website der Ärztekammer für Wien

Wien (OTS) - „Nur eine Impfung schützt den Einzelnen vor einer schweren Corona-Erkrankung“, betont Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen und Wiener Ärztekammer, und ruft die Bevölkerung auf, das Gratis-Impfprogramm in Anspruch zu nehmen. Seit heute, Freitag, gibt es auf der Website der Ärztekammer für Wien unter diesem Link www.aekwien.at/impfung-ordinationen auch eine Liste mit jenen Wiener Ordinationen, die eine Corona-Impfung verabreichen. ****

„Die Impfstraßen werden in ganz Österreich langsam zurückgefahren. Somit liegt es jetzt an den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, jene Österreicherinnen und Österreicher, die einer Impfung skeptisch gegenüberstehen, von der Wichtigkeit und den Vorteilen einer Impfung zu überzeugen“, ergänzt Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen und Wiener Ärztekammer sowie Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte. Mit dieser öffentlich einsehbaren Liste bietet die Ärztekammer ein Service für all jene, die sich über die Corona-Impfung beraten und in der Folge auch impfen lassen wollen.

Für Szekeres und Steinhart war die Teststrategie der Bundesregierung ein wichtiger und richtiger Schritt, vor allem zu jenen Zeiten, als der Impfstoff knapp war. „Die Tests sind aber nur eine Momentaufnahme und schützen nicht vor einer Erkrankung. Jetzt ist genügend Impfstoff vorhanden und die Delta-Welle rollt rasant auf uns zu. Aber nur bei einer hohen Durchimpfungsrate können wir einen neuerlichen Lockdown im Herbst vermeiden, den keiner will und den sich unser Land auch nicht mehr leisten kann“, so Szekeres. Nur etwas mehr als die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher ist derzeit vollimmunisiert – das ist aber zu wenig.

„Nutzen Sie daher das Gratis-Impfangebot, gehen Sie zu Ihren Vertrauensärztinnen und Vertrauensärzten, lassen Sie sich beraten und mögliche Ängste nehmen und lassen Sie sich impfen“, lautet der abschließende Appell von Steinhart.

Die Liste mit Wiener Covid-19-Impfordinationen auf der Website der Ärztekammer für Wien unter www.aekwien.at/impfung-ordinationen wird laufend aktualisiert. Für Impftermin-Vereinbarungen sind die Ordinationen vorab zu kontaktieren. Zusätzlich bieten selbstverständlich auch noch weitere Ordinationen ihren Patientinnen und Patienten Impfungen an. Bei Ordinationen, die nicht gelistet sind, sollen Patientinnen und Patienten direkt nachfragen, ob eine Impfmöglichkeit besteht. (bs)

