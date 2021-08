Blümel: „Werden wieder zur soliden Haushaltspolitik zurückkehren“

Finanzminister Gernot Blümel besuchte die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) und lobte deren professionelle Arbeit während der Coronakrise

Wien (OTS) - Mit dem Doppelbudget 2018 und 2019 hat die damalige Bundesregierung eine Trendwende eingeleitet und die Schuldenpolitik nach über 60 Jahren beendet. Der öffentliche Schuldenstand konnte somit von einem Höchstniveau von 84,9 Prozent des BIP im Jahr 2015 auf 70,5 Prozent im Jahr 2019 verringert werden. „Wir haben damals gezeigt, dass beides möglich ist: Die Schulden Österreichs und gleichzeitig die Steuerlast für die Menschen zu senken. Wie wichtig unsere solide Budgetpolitik aber wirklich war, hat schließlich die Coronakrise gezeigt. Denn nur durch die verantwortungsvolle Budgetpolitik der Vorjahre gab es 2020 und 2021 die notwendigen budgetären Spielräume, um in dieser Ausnahmesituation tatkräftig helfen zu können“, betont Finanzminister Gernot Blümel im Rahmen seines Besuchs bei OeBFA.

Durch die gute Haushaltspolitik der vergangenen Jahre konnten in der Coronapandemie zahlreiche Unternehmen und damit verbunden viele Arbeitsplätze in Österreich gerettet werden. „Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern waren wir dank unserer soliden Budgetpolitik gut gerüstet und hatten einen großen Vorteil: Durch unsere gute Bonität konnten wir uns am Kapitalmarkt rasch und günstig refinanzieren und so die notwendigen Mittel aufnehmen, um unser Land vor dem Schlimmsten zu schützen. Das ist nicht zuletzt auch der guten Arbeit der OeBFA zu verdanken“, so Blümel.

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren außerordentlich und nur durch das ineinandergreifende gemeinschaftliche Vorgehen aller Institutionen gut bewältigbar. Durch die europaweit einzigartigen Hilfspakete, die Österreich innerhalb kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat, erhöhte sich naturgemäß die Schuldenquote und betrug Ende 2020 83,9 % des BIP. Bevor ein kontinuierlicher Abbau der Schuldenquote eintreten wird, ist 2021 mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen. „In den kommenden Jahren werden wir auf unseren Weg der Konsolidierung zurückkehren. Günstige Konditionen bei der Finanzierung dürfen nicht als Freifahrtschein für neue Schulden gesehen werden, denn wir wollen auch in Zukunft für etwaige Krisen bestens gewappnet sein“, erklärt Finanzminister Blümel abschließend.

