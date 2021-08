FPÖ – Kickl: Freiheitliche gedenken der Opfer der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki

Wien (OTS) - „Die Städte Hiroshima und Nagasaki sollten uns allen Mahnmale und gleichzeitig eine ewig wache Erinnerung sein. Am 6. August 1945 setzten die USA zum ersten Mal eine Atomwaffe gegen ein ziviles Ziel ein, wenige Tage später fiel auch die Stadt Nagasaki einer solchen zum Opfer. Zehntausende Tote und Langzeitfolgen bis in die heutigen Tage sind zu beklagen. Angesichts der atomaren Aufrüstungen vieler Staaten, sollten wir uns das Leid und Elend der japanischen Bevölkerung immer wieder vor Augen führen. Der einzige Weg ist eine bedingungslose atomare Abrüstung und das Bekenntnis der Nationalstaaten zu einer friedlichen Völkerverständigung“, betonte der FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

Gerade in diesem Jahr sieht der FPÖ-Bundesparteiobmann eine besonders starke Symbolik. Die Stadt Hiroshima liegt nur knapp 700 Kilometer von der japanischen Stadt Tokio entfernt, in der Sportlerinnen und Sportler aus über 200 Ländern einander in olympischen Wettkämpfen friedlich gegenüberstehen - ohne dabei den Respekt vor dem Mitbewerber abzulegen. „Dieser respektvolle Umgang muss auch ein Vorbild für die Politikerinnen und Politiker dieser Welt sein“, so Kickl.

