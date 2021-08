DDSG Blue Danube: Highlights im August 2021

Heurigenfahrten, Sommernachtsparty, lateinamerikanische Atmosphäre u.v.m.

Wien (OTS/RK) - „Glücksmomente am Schiff“ – unter diesem Motto legt die aus sieben modernen Schiffen bestehende Flotte der DDSG Blue Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, zu unzähligen Schifffahrten am Tag und am Abend ab. Egal ob eine gemütliche Schifffahrt durch das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau, eine Sightseeing Cruise am Wiener Donaukanal oder eine Themenfahrt mit jeder Menge Unterhaltung und kulinarischer Vielfalt – an Bord der DDSG Blue Danube stehen Entspannung, Erholung und Erlebnis im Vordergrund.

Bei den sommerlichen Themenfahrten der DDSG Blue Danube locken abwechslungsreiche Attraktionen kombiniert mit den dazu passenden lukullischen Gaumenfreuden und der entsprechenden musikalischen Begleitung zu einem einzigartigen Abend auf sanften Donauwellen.

MS Admiral Tegetthoff: Themenfahrten im August

Die MS Admiral Tegetthoff bietet im August 2021 eine Reihe an großartigen Themenfahrten an. Die Sommernachtsparty der DDSG Blue Danube am Freitag, 20. August, kombiniert ein Hitfeuerwerk mit einem farbenfrohen Feuerwerk am Sternenhimmel. Die Liveband Lady & the Keys liefert sommerliche Partylaune mit bekannten Pop-, Rock- & Funk-Hits der letzten Jahrzehnte bis heute. Dazu gibt es feine Köstlichkeiten vom Buffet.

Am Sonntag, 22. August, können Gäste im Rahmen des Admiralsbrunch kulinarisch in den Tag starten und eine idyllische Schifffahrt mit Freunden oder der Familie genießen. Lateinamerikanisches Lebensgefühl mit Urlaubsstimmung bietet die Themenfahrt „La Noche de la Salsa“ am Samstag, 28. August. Während das Schiff stromaufwärts Richtung Greifenstein fährt, präsentiert die Bordgastronomie ein buntes lateinamerikanisches Buffet und eine kreativ zusammengestellte Cocktail-Karte. Die Latin Band „Fusion Latina“ führt mit Salsa-Schwüngen durch den Abend. Am Freideck an der Cocktailbar kann man den Abend gemütlich ausklingen lassen.

MS Wien: Heurigenfahrten mit Wiener Liedern

Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr geht die MS Wien auf die beliebte Heurigenfahrt mit Wiener Liedern. Am Beginn der Fahrt, wenn sich die Gäste am hervorragenden Buffet bedienen, spielen Wiener Musiker*innen dezent im Hintergrund. Nach dem Essen geht die Band von Tisch zu Tisch und erfüllt die traditionellen musikalischen Wünsche der Gäste. Beim Buffet werden kalte & warme Heurigenspezialitäten mit typischen Wiener Schmankerln wie Schnitzel, Aufstrichen, Apfelstrudel und Kuchen angeboten.

Alle Themenfahrten stehen online unter shop.ddsg-blue-danube.at/Products/ThemeCruisesVienna.

Pressefotos:

Das Foto zur Aussendung ist im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at