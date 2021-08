TV-Tipp: „Die Toten von Salzburg - Treibgut“ (11. August, 20.15 Uhr, ORF 2)

Premiere der siebten Folge der erfolgreichen Krimireihe

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

Die Leiche einer Reiseführerin wird ausgerechnet in einem Koffer angeschwemmt: ironisch sind die „Toten von Salzburg“ immer gern. Unnötig zu erwähnen, dass die Tote in Koffer und Salzach weder auf einen Unfall noch auf einen Selbstmord zurückzuführen sein kann. Damit ist ihre unbequeme Lage ein neuer Fall für die Polizeiermittler Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) und Bezirksinspektorin Irene Russmeyer (Fanny Krausz), die sich unversehens in einem mafiös anmutenden Sumpf der Tourismus-Branche wiederfinden. Aber auch ein militanter Anti-Tourismus-Aktivist bereitet Kopfschmerzen. Und weil die die Tote deutsch-chinesischer Herkunft ist, rufen die Ermittlungen auch den bayerischen Kriminalhauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz) wieder auf den Plan, der auch hier einiges zur Lösung des Falles beiträgt.

Die vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte, siebte Folge der Krimireihe wird zeitgleich in ORF und ZDF uraufgeführt.

„Die Toten von Salzburg – Treibgut“ läuft am 11. August um 20.15 Uhr bei ORF 2.

Fotos der Produktion unter https://www.rtr.at/DTvSbg_Treibgut

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter https://www.rtr.at/FERNSEHFONDS.



