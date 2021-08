Toto: Sechsfachjackpot – 38.000 Euro warten

Solo-Zwölfer via win2day

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Toto geht in die Verlängerung, denn auch in der Runde 31A hat es keinen Dreizehner gegeben. Damit wartet am Wochenende bereits ein Sechsfachjackpot, und dabei wird es um rund 38.000 Euro gehen.

Beim Zwölfer gab es einen Sologewinn, und der wurde von einem Spielteilnehmer über die Spieleseite win2day erzielt. Für den mit dem System 922 erzielten Zwölfer erhält er mehr als 3.600 Euro, dazu gibt es systembedingte zusätzliche sechs Elfer, 13 Zehner und zwölf 5er-Boni, was seinen Gesamtgewinn auf mehr als 4.200 Euro erhöht. Gescheitert ist er übrigens an Spiel 6, rechnete also nicht mit dem Unentschieden zwischen CFR Cluj und Young Boys Bern.

In der Torwette gab es abermals keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht auch hier der Jackpot in eine weitere Runde. Diesmal gab es auch keine vier richtigen Ergebnisse, womit es auch im zweiten Rang um einen Jackpot geht.

Annahmeschluss für die Runde 31B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 31A

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 31.892,26 – 38.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 5.607,20 21 Elfer zu je EUR 75,90 127 Zehner zu je EUR 12,60 529 5er Bonus zu je EUR 1,20

Der richtige Tipp: 1 2 1 1 2 / X 1 X 2 X X 2 X X 2 X 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 50.479,20 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 700,32 Torwette 3. Rang: 76 zu je EUR 11,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 150.026,94

Torwette-Resultate: +:0 0:1 2:0 2:1 1:2

