Nachtragen von Impfungen: Vorschlag von ÖGK-Obmann Huss ist zu begrüßen

Dass der ÖGK-Obmann das Nachtragen von Impfungen kostenlos in den Außenstellen der Sozialversicherungen erledigen will, stößt bei BSAM-Obmann Edgar Wutscher auf volle Zustimmung.

Wien (OTS) - In der aktuell laufenden Diskussion rund um die Nachtragung von Impfungen in den E-Impfpass sorgt ein Vorschlag von ÖGK-Obmann Andreas Huss für Zustimmung bei Edgar Wutscher, Obmann der Bundessektion Allgemeinmedizin (BSAM) der Österreichischen Ärztekammer. „Wenn der ÖGK-Obmann Huss das Nachtragen von Impfungen kostenlos in den Außenstellen der Sozialversicherungen anbieten will, ist das eine wunderbare Lösung für diese Problemstellung“, sagt Wutscher.

„Dass Ärztinnen oder Ärzte des medizinischen Dienstes der ÖGK oder gleich nicht-ärztliches Personal mit Schulung in der Atmosphäre einer ÖGK-Außenstelle Impfungen nachtragen und dafür die Verantwortung und auch die Haftung übernehmen, erscheint mir als sicherer und problemloser Weg“, so Wutscher, der es begrüßt, dass die ÖGK nun ihre Jahresüberschüsse endlich für den Patientenservice nutzt. „Ich bin mir zudem sicher, dass das Personal in den SV-Außenstellen sich jetzt schon auf diese Aufgabe freut“, meint Wutscher abschließend.

