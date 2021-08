Nuki schließt Finanzierungsrunde über 20 Millionen Euro ab

Graz (OTS) - Das auf smarten Zutritt spezialisierte Unternehmen Nuki Home Solutions GmbH gibt den Abschluss einer erneuten Finanzierungsrunde bekannt. Der neue Investor Cipio Partners übernimmt einen Minderheitsanteil an Nuki. Die bestehenden Investoren Up to Eleven, Fortuna und Venta beteiligen sich auch in dieser Investitionsrunde. Allegion PLC scheidet als Shareholder aus, bleibt jedoch strategischer Partner.

Marktführer für smarten Zutritt

Das Grazer Unternehmen Nuki Home Solutions GmbH ist führender Anbieter von nachrüstbaren, smarten Zutrittslösungen in Europa. Das aufstrebende Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Zutritt zum eigenen Zuhause zu revolutionieren. Kernprodukt ist das elektronische Türschloss Nuki Smart Lock in der aktuellen Generation 2.0. Im Zusammenspiel mit den Nuki Smartphone Apps und vielfältigen Integrationsmöglichkeiten in renommierte Smart Home Systeme bietet Nuki seinen Usern ein wesentliches Plus an Komfort und Sicherheit rund um die Tür. Mit dem Nuki Opener werden auch Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern über die persönliche Gegensprechanlage in intelligente Zutrittssysteme verwandelt.

Neuer Investor an Bord

Cipio Partners ist ein führendes Investmentmanagement- und Beratungsunternehmen für europäisches Wachstumskapital und Minderheiten-Buyouts rund um Technologieunternehmen. „ Der Smart Home Markt zeichnet sich aktuell durch viele spannende Investments aus. Wir glauben, dass Nuki – mit seinem führenden Produktangebot, dem klaren Mehrwert für die Nutzer, seiner Multi-Kanal Vertriebsstrategie und den bereits heute substantiellen Umsätzen – eines der überzeugendsten Investments in diesem Bereich ist “, so Alexander Brand, Managing Partner von Cipio Partners.

Martin Pansy, Mitgründer und CEO der Nuki Home Solutions GmbH, erklärt: „ Der Markt für smarten Zutritt wächst exponentiell. Es macht mich stolz, dass wir bei Nuki diese Entwicklungen als Marktführer in Europa wesentlich vorantreiben. Durch diese Investitionsrunde können wir unsere Vision, den Zutritt zum eigenen Zuhause zu revolutionieren, konsequent weiter vorantreiben .“

Ausbau der Marktführerschaft

Seit dem Marktstart in 2016 hat sich Nuki zum Marktführer für smarten, nachrüstbaren Zutritt entwickelt. „ Das vorhandene Potenzial am Markt ist enorm – die Digitalisierung von Schlüsseln und Schlössern steht gerade erst am Anfang. Durch konsequente Weiterentwicklung unserer Produkte und Vertriebswege werden wir künftig weitere spannende Segmente für uns erschließen “, so Martin Pansy zu den Plänen in der Marktentwicklung. Erst kürzlich präsentierte Nuki die Smart Door, die im Rahmen des Works with Nuki Programms alle Features von Nuki direkt in die Tür integriert. Ab Herbst 2021 gibt es die bewährte smarte Technologie von Nuki als Set zum direkten Einbau in eine motorisierte Tür.

Weitere Investitionen geplant

Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, möchte Nuki in den kommenden Jahren das knapp 100 Mann und Frau starke Team mehr als verdoppeln. Alleine am Unternehmenssitz in Graz sollen über 10 Millionen Euro in die Entwicklung von neuen Produkten und Technologien investiert werden.

Über die Nuki Home Solutions GmbH

Nuki ist führender Anbieter für smarte, nachrüstbare Zutrittslösungen in Europa. „ Wir eröffnen neue Wege in das Zuhause. Unsere Produkte sind einfach, machen das Leben leichter und sind zuverlässige Begleiter unserer Kunden. Was uns erfolgreich macht, ist unser dynamisches und vielfältiges Team. Denn wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und entwickeln uns ständig weiter “, erklärt Nuki CEO Martin Pansy die Mission seines Unternehmens.

Die Nuki Home Solutions GmbH wurde 2014 in Graz gegründet. Nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2015 ist das Unternehmen stetig gewachsen und beschäftigt am Standort Graz über 100 Mitarbeiter. Neben dem etablierten Nuki Smart Lock in der aktuellen Version 2.0 und einem umfangreichen Zubehörangebot arbeitet Nuki mit Nachdruck an der Weiterentwicklung smarter Zutrittslösungen für eine komplett schlüssellose Zukunft. Weitere Infos unter https://nuki.io/de

Über Cipio Partners

Cipio Partners wurde 2003 gegründet und ist ein führendes Investmentmanagement- und Beratungsunternehmen für europäisches Wachstumskapital und Minderheiten-Buyouts rund um Technologieunternehmen. Cipio Partners zielt auf europäische Technologieunternehmen in der Wachstumsphase mit einem Umsatz von 10 bis 50 Millionen Euro ab und tätigt Anfangsinvestitionen zwischen 3 bis 10 Millionen Euro. Cipio Partners agiert europaweit von Büros in Luxemburg und München aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.cipiopartners.com.

