SPÖ-Bayr zum Hiroshima-Tag am 6. August: Jetzt den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen!

Wir müssen vehement gegen das Aufrüsten mit Worten und Waffen auftreten

Wien (OTS/SK) - „Die Folgen der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki dürfen niemals in Vergessenheit geraten“, mahnt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des 76. Hiroshima-Gedenktages am 6. August. Der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen ist am 22.2.2021 in Kraft getreten. Dieser verbietet die Entwicklung, die Produktion, den Test und Erwerb, die Lagerung und den Transport sowie die Stationierung und den Einsatz von Atomwaffen. Auch das Drohen mit dem Einsatz von Atomwaffen wird durch den Vertrag untersagt. Der Atomwaffenverbotsvertrag gilt nur für jene 140 Länder, die ihn bereits unterzeichnet oder ratifiziert haben. ****

„Die Gefahr eines Atomkriegs ist so groß wie seit Jahrzehnten nicht, obwohl wir angesichts der Klimaerhitzung und der COVID-19-Pandemie erkennen sollten, dass der einziger Weg die globale Zusammenarbeit an gemeinsamen Herausforderungen ist - allen voran auch Friedens- und Abrüstungspolitik! Alle Staaten, die noch zögern, sind dazu aufgerufen den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und sich für den Verzicht von jeglicher Gewalt einzusetzen. Das Ziel ist eine atomwaffenfreie Welt“, so Bayr abschließend. (Schluss) ls

