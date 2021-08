SPÖ-Schieder zum Hiroshima-Gedenktag: Breites Bündnis für eine Welt ohne Atomwaffen

Leid von Hiroshima und Nagasaki darf nie in Vergessenheit geraten – Globale Abrüstung als langfristiges Ziel

Wien (OTS/SK) - "Die Atombombenabwürfe in Nagasaki und Hiroshima im Jahr 1945 haben unsagbares Leid verursacht und dürfen nie in Vergessenheit geraten. Deshalb brauchen wir ein erneuertes, breites Bündnis für eine atomwaffenfreie Welt sowie ein starkes, internationales Kontrollsystem, denn diese Waffen halten sich an keine Ländergrenzen und gefährden Menschen und die Umwelt“, sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder heute, Freitag. ****

„Immer noch gibt es 15.000 Atombomben. Eine einzelne heutige Atombombe hat ein Vielfaches der Sprengkraft jener Bomben, die auf Hiroshima und Nagasaki geworfen wurden“, mahnt Schieder. „Gerade deshalb braucht es in der Außenpolitik einen klaren Fokus auf Abrüstung und Konfliktprävention. Vor diesem Hintergrund ist auch die Rückkehr zum Wiener Atomabkommen von 2015 so wichtig. Auch wenn die Gespräche zwischen USA und Iran weiterhin stocken, muss sich die EU trotzdem für das langfristige politische Ziel der vollkommenen globalen Abrüstung und der grundsätzlichen Ächtung der militärischen Nutzung von Atomtechnologie einsetzen.“ (Schluss) ls

