TheMathCompany bringt Co.dxs exklusive CPG-Anwendungssuite der nächsten Generation auf den Markt

Chicago (ots/PRNewswire) - Entwickelt, um zweistellige Wachstumsziele mit skalierbaren und nachhaltigen Lösungen zu erreichen

TheMathCompany freut sich, seine hochentwickelte und nuancierte CPG-Anwendungssuite auf Co.dx, einer proprietären KI/ML-Plattform, die mehrere Anwendungen in Kunden-Ökosystemen aufbaut und einsetzt, einzuführen. Die CPG-spezifischen KI-Fähigkeiten von Co.dx wurden entwickelt, um die sich wandelnden Einzelhandelsstrukturen, das sich verändernde Verbraucherverhalten und andere Herausforderungen im CPG-Sektor zu bewältigen, und machen die Anwendungen Plug-and-Play-fähig. Im Rahmen der Phase 1 führt TheMathCompany die CPG-Anwendungssuiten von Co.dx ein, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Umsätze in der gesamten kommerziellen Wertschöpfungskette zu steigern und gleichzeitig ganzheitliche und granulare Einblicke in die Performance ihrer Kategorien zu erhalten.

Die sofort einsatzbereite Anwendungssuite von Co.dx zielt darauf ab, CPG-Unternehmen ein zweistelliges Wachstum zu ermöglichen und den ROI mit Hilfe modernster Technologie zu maximieren. Es hilft bei der Bewältigung der anhaltenden Herausforderungen, denen sich CPG-Unternehmen gegenübersehen, einschließlich der Harmonisierung von Datenquellen, der Verbesserung der Agilität von Geschäftsprozessen und der Integration von Anwendungen in bestehende Ökosysteme.

Die Experten von TheMathCompany haben auf der Grundlage ihrer umfassenden Erfahrung bei der Lösung realer geschäftlicher Herausforderungen für Fortune-500-Unternehmen diese Anwendungssuites entwickelt und kuratiert, um eine kollaborative Wachstumsplanung zu ermöglichen und gleichzeitig eine Optimierung auf den primären Ebenen des Umsatzmanagements zu gewährleisten, einschließlich Sortiment, Vertrieb, Preisgestaltung, Werbeaktionen und Maximierung der Rendite von Marketingausgaben.

"Co.dx abstrahiert von der Bewältigung branchenweiter Herausforderungen, um die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen, und die CPG-Anwendungssuite konzentriert sich auf die Standardisierung von Prozessen und die Lösung von Schlüsselproblemen innerhalb der CPG-Branche, wie z. B. die Bereitstellung eines ganzheitlichen Überblicks über die Leistung von Kategorien für die Beteiligten. Mit unseren firmeneigenen kontextabhängigen KI-Algorithmen, die darauf ausgerichtet sind, Maßnahmen zu ergreifen, unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Entscheidungen zu verbessern und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Mit neuen Möglichkeiten erwarten wir, dass wir auf Co.dx eine Reihe von Anwendungssuiten für andere Funktions- und Branchenbereiche aufbauen und damit eine schnelle Wirkung für Unternehmen sicherstellen können" ,sagt Anuj Krishna, Mitbegründer & Head of Assets bei TheMathCompany.

Die Anwendungen von Co.dx können für eine nahtlose Integration an geschäftliche Nuancen angepasst werden und ermöglichen es den Führungskräften, durch verwertbare Erkenntnisse kurzfristige taktische Pläne und langfristige strategische Ziele zu formulieren. Mit vorgefertigten KI-Widgets ermöglicht Co.dx Unternehmen, die Zeit bis zur Wertschöpfung um mehr als 50 % zu verkürzen und den Daten-Entscheidungs-Zyklus zu beschleunigen - und das in großem Umfang.

TheMathCompany ist ein globales Beratungsunternehmen für Analytik, das mit Fortune-500- oder vergleichbaren Unternehmen zusammenarbeitet und dabei IP-gestützte Assets, Mitarbeiter und Prozesse einsetzt, um beschleunigte und menschenzentrierte Lösungen zu liefern und den Wert zu maximieren. Mit einem Team von mehr als 650 Datenwissenschaftlern, Dateningenieuren, Beratern, Analysten und Visualisierungsexperten arbeitet das Unternehmen laufend mit mehr als 45 Kunden in mehr als 15 Branchen zusammen.

Co.dx ist eine KI-gestützte Plattform, die von der Produktabteilung von TheMathCompany entwickelt wurde. Diese proprietäre KI/ML-Plattform ist mit mehr als 250 KI-Widgets ausgestattet, die aus früheren Aufträgen und der Erfahrung bei der Lösung von geschäftlichen Herausforderungen abgeleitet wurden, und verkürzt die Zeit bis zur Wertschöpfung. Co.dx liefert MVPs schnell und baut gleichzeitig skalierbare und nachhaltige Lösungen auf, die einen Geschäftswert generieren. Derzeit umfassen die fortschrittlichen Anwendungssuites für die CPG-Industrie die Wertschöpfung in den Bereichen Wachstumsplanung, Sortiment und Vertrieb, Marketing sowie Preisgestaltung und Verkaufsförderung.

