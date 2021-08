Quora beteiligt sich an der Creator Economy mit einer neuen Option zum Erwerb von Space-Abonnements

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Quora, eine Plattform zum Austausch von Wissen, gab heute bekannt, dass sie sich der Kreativwirtschaft anschließt. Mit der Einführung von Mitgliedschaften für Quora Spaces können sowohl etablierte Autoren mit einem engagierten Publikum als auch solche, die noch dabei sind, ihre persönliche Marke aufzubauen, an dem Wissen verdienen, das sie teilen. Da Quora durch Werbeeinnahmen unterstützt wird, nimmt Quora nur 5 % ein, so dass die Autoren mehr Abonnementeinnahmen behalten können als auf anderen Plattformen und einzigartige Vertriebsvorteile mit den auf maschinellem Lernen basierenden E-Mails und Feeds von Quora genießen, die an Millionen von Menschen gesendet werden. Schöpfer in Quora Spaces legen den Preis fest, der für ihr Publikum geeignet ist, und wählen aus, welche Inhalte sie kostenlos zur Verfügung stellen oder dem Algorithmus von Quora überlassen, um das Abonnentenwachstum zu fördern.

"Indem wir es den Urhebern ermöglichen, an dem Wissen, das sie teilen, zu verdienen, ermöglichen wir ihnen, mehr und qualitativ bessere Inhalte für alle zu erstellen, unabhängig davon, ob sie Mitglied sind oder nicht", sagte Adam D'Angelo, Gründer und CEO von Quora. "Werbung war sehr erfolgreich, und die nächste Phase des Quora-Geschäfts wird sowohl Anzeigen als auch Premium-Inhalte umfassen."

Die Quora-Plattform erreicht über 300 Millionen Besucher pro Monat, und unsere erstklassige Technologie für maschinelles Lernen erleichtert die Verbreitung, so dass die Autoren ein sehr engagiertes Publikum mit Inhalten erreichen, die auf ihre spezifischen Interessen ausgerichtet sind. Quora wird zusätzlich zu den Mitgliedschaften eine Reihe von Monetarisierungsprogrammen anbieten, die auf der Größe des Publikums, der Flexibilität des Schreibformats und der Länge des Textes sowie den Vertriebsanforderungen basieren, und wird weiterhin Funktionen entwickeln, um das beste Schreiberlebnis zu bieten.

"Ich habe seit 2015 von den Dächern über Quora geschrien. Es ist ohne Frage die am wenigsten genutzte Schreibplattform im Internet", sagt Nicolas Cole, Autor und Gründer von Ship 30 for 30, einem kohortenbasierten Lehrplan, der die Erstellung von Online-Inhalten lehrt. "Die gesamte Plattform ist darauf ausgerichtet, dass die Leser den Autoren genau sagen, worüber sie mehr erfahren wollen. Für mich als Schriftsteller ist das der Heilige Gral. Wenn Sie im Jahr 2022 immer noch nicht auf Quora schreiben, verpassen Sie etwas."

Das bestehende Modell zur Beteiligung an den Werbeeinnahmen bleibt für die Space-Inhaber, die es vorziehen, über das Benutzeraufkommen zu monetarisieren, weiterhin verfügbar, und die überwiegende Mehrheit der Inhalte außerhalb der neuen Abonnementoption wird für die Nutzer im Rahmen des bestehenden Modells kostenlos bleiben.

Mehr Details gibt es in einem Quora-Blogpost von Adam D'Angelo hier.

Quora ist eine Plattform für den Wissensaustausch mit Verdienstmöglichkeiten für Ersteller und der Mission, das Wissen der Welt zu teilen und zu erweitern. Quora wurde 2009 gegründet und versorgt jeden Monat über 300 Millionen Leser mit wichtigen Erkenntnissen, die sonst nirgendwo geteilt werden, von Menschen, die auf keine andere Weise erreicht werden können. Millionen von Menschen suchen im Internet nach Antworten und Millionen von Menschen schreiben jede Woche Antworten auf Quora.

