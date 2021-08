SPÖ Ottakring startet breite Infokampagne #ottakringpasstauf

Am 10. und 12. August kommt der Impfbus nach Ottakring

Wien (OTS/SPW) - Anlässlich der Impfbus-Station der Stadt Wien bei der U3-Endstelle in Ottakring am 10. und 12. August von 10-18 Uhr startet die SPÖ Ottakring eine Infokampagne unter dem Motto "Ottakring passt auf". Mit Hausanschlägen und Flugblättern wird für diese einfache Möglichkeit der Corona-Impfung ohne Voranmeldung geworben. "Wir wollen möglichst breit über dieses unkomplizierte Angebot der Impfung gegen das Corona-Virus informieren", erläutert dazu LAbg. Christian Oxonitsch, Vorsitzender der SPÖ Ottakring.



Aktivist*innen der Bezirksorganisation sind ab heute im ganzen Bezirk und insbesondere im Umfeld der U3-Endstelle unterwegs, um über die nächsten beiden Termine einer Impfmöglichkeit zu informieren.



Alle Personen ab 12 Jahren können sich an diesen beiden Tagen ohne Voranmeldung im Impfbus der Stadt Wien impfen lassen und damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Virus leisten. Mitzubringen ist ein Personalausweis und wenn möglich die E-Card. Personen ab 18 bekommen dabei den Impfstoff von Johnson & Johnson, Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren den von Biontech/Pfizer. Schon jetzt gibt es die für viele Ottakringer attraktive Möglichkeit, sich in der Lugner City Montag bis Freitag von 9-15 und 16-21 Uhr sowie samstags von 9-14 Uhr und 15-18 Uhr ohne Voranmeldung impfen zu lassen.



Gleichzeitig appelliert der Ottakringer Gemeinderat, sich auch weiterhin regelmäßig testen zu lassen. "Tests sind - egal ob schon geimpft oder noch nicht - ein wichtiger Beitrag, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten", ist Oxonitsch überzeugt. Auch dafür gibt es neben dem Gratisangebot von "Alles gurgelt!" ein breites Angebot im Bezirk.

HINWEIS: Fotos finden Sie zum Download unter https://flic.kr/s/aHsmWm38oF



