Lotto: Doppeljackpot – Am Sonntag warten 2,4 Millionen Euro

Joker Doppeljackpot dreimal geknackt

Wien (OTS) - Keine Einer-, Zwanziger- und Dreißiger-Zahlen, oder anders ausgedrückt: Nur Zehner- und Vierziger-Zahlen, so präsentierten sich die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch. Mit dieser doch eher ungewöhnlichen Kombination hatte niemand gerechnet, und so gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser. Am kommenden Sonntag geht es damit um einen Doppeljackpot, und für den Sechser werden rund 2,4 Millionen Euro erwartet.

Über einen Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl und damit über eine sechsstellige Gewinnsumme darf sich ein Niederösterreicher freuen. Er kam mit dem vierten von fünf Tipps zu einem Gewinn von rund 106.500 Euro.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete am Mittwoch ebenfalls ohne Sechser, und damit erhöhte sich wieder die Gewinnsumme für die Fünfer. 54 Gewinner dürfen sich hier über jeweils mehr als 5.600 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Drei Spielteilnehmern glückte es, den Doppeljackpot beim Joker zu knacken. Ein Wiener, ein Oberösterreicher und ein Steirer erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils rund 196.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. August 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.498.999,43 – 2,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 106.482,20 70 Fünfer zu je EUR 1.659,40 221 Vierer+ZZ zu je EUR 157,60 3.492 Vierer zu je EUR 55,40 5.725 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 61.785 Dreier zu je EUR 5,60 224.020 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 14 18 42 44 45 Zusatzzahl 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. August 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 54 Fünfer zu je EUR 5.609,90 2.664 Vierer zu je EUR 19,20 43.194 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 6 15 28 33 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. August 2021

3 Joker EUR 195.806,60 10 mal EUR 8.800,00 93 mal EUR 880,00 923 mal EUR 88,00 9.970 mal EUR 8,00 98.352 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 7 3 2 2 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at