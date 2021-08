Clemens Maria Schreiner mit „schwarz auf weiß“ im ORF-„Sommerkabarett“ am 6. August in ORF 1

Danach: „Was gibt es Neues? – Classics“ mit den lustigsten Highlights

Wien (OTS) - Im ORF-„Sommerkabarett“ gibt es am Freitag, dem 6. August 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 viel zu lachen und staunen, wenn Clemens Maria Schreiner in seinem mit dem österreichischen Kabarettpreis ausgezeichneten Programm „schwarz auf weiß“ bei Fake-News und alternativen Fakten für Klarheit sorgt und komplizierte Antworten auf einfache Fragen liefert. Weiter geht es danach um 21.25 Uhr bei „Was gibt es Neues? – Classics“ mit den interessantesten Fragen und skurrilsten Dingen der Woche aus mehr als 500 Sendungen – diesmal unter anderem mit dem „Eierbeißer“.

ORF-„Sommerkabarett“: „Clemens Maria Schreiner: schwarz auf weiß“ um 20.15 Uhr

„Das beste Kabarettprogramm seit der Erfindung des Humors“?! Das kann man natürlich so nicht sagen. Aber oft genügt schon die Schlagzeile. Steht ja da! Schwarz auf weiß! Aber was kann man überhaupt noch glauben? Die News sind fake, die Fakten alternativ – und die schwärzesten Schafe tragen die weißesten Westen. Es braucht einen Abend, der Klarheit schafft. Mit gezücktem „Leserschwert“ bahnt sich Clemens Maria Schreiner einen Weg durch das Dickicht der Details, liest zwischen den Schlagzeilen und gibt komplizierte Antworten auf einfache Fragen.

Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.25 Uhr

Vom „Eierbeißer“ bis zur „Eislippe“ – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights aus mehr als 500 Sendungen sind diesmal die Rateversuche von u. a. Thomas Stipsits, Eva Maria Marold, Monica Weinzettl, Omar Sarsam, Lukas Resetarits, Gerold Rudle, Leo Lukas, Thomas Maurer und Viktor Gernot zu sehen.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine am Freitag im Überblick:

13. August: „Viktor Gernot: Best of“

20. August: „Wir Staatskünstler: Jetzt erst recht“

27. August: „Christoph Fritz: Das jüngste Gesicht“

3. September: „Gemischter Satz – Ein wortreicher Abend mit Eckel, Sarsam, Wunderl & Co“

Das ORF-„Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen.

