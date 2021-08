Hiroshima-Gedenktag: Rendi-Wagner/Deutsch: Mit aller Kraft für Abrüstung, Frieden und Demokratie einsetzen!

Atombombenabwürfe vor 76 Jahren auf Hiroshima und Nagasaki Mahnung und Auftrag: Niemals wieder darf es zum Einsatz atomarer Massenvernichtungswaffen kommen

Wien (OTS/SK) - Am 6. August 1945 wurde die erste Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen, drei Tage später die zweite über Nagasaki. Zum Internationalen Hiroshima-Gedenktag 76 Jahre danach gedenken SPÖ-Vorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch der Toten und warnen vor den Gefahren für die ganze Welt, die nach wie vor von Atomwaffen ausgehen. „Die Erinnerung an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 76 Jahren ist bis heute eine Mahnung: Niemals wieder darf es zum Einsatz atomarer Massenvernichtungswaffen kommen“, sagt Rendi-Wagner. Die Atombombenabwürfe und furchtbaren Folgen für die Zivilbevölkerung bezeichnet Deutsch als „unfassbares Grauen und tiefen Einschnitt in der Geschichte der Menschheit“. Der Jahrestag von Hiroshima „sollte alle Menschen daran erinnern und uns allen ins Bewusstsein rufen, wie wichtig der Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt ist. Denn: Die Gefahr eines Atomschlags ist immer noch nicht gebannt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns mit aller Kraft für Abrüstung, Frieden und Demokratie einsetzen“, sagt Rendi-Wagner gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Atomwaffen sind ein menschenverachtendes Machtinstrument, an dem Regierungen mit dem Argument der Abschreckung festhalten und andere alles daran setzen, es zu besitzen – darunter Autokraten und unberechenbare Machthaber, die sich echter Kontrolle entziehen“, warnt Deutsch, der betont, dass weltweit nach wie vor 13.000 atomare Sprengköpfe existieren. Genau deshalb sind die Atomgespräche und das Gebot zur Abrüstung entscheidend: „Die Gefahr ist real und wir müssen uns dafür einsetzen, dass Rüstungskontrolle, Abrüstung und eine kernwaffenfreie Welt vordringliche Ziele für uns alle sein müssen – im Sinne der gesamten Menschheit“, so Deutsch. (Schluss) ls/sc

