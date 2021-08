Häuser zum Leben schließen mit Fertigstellung des Hauses Schmelz weitere Generalsanierung ab

Sozialstadtrat Peter Hacker zu Besuch im modernsten Pensionisten-Wohnhaus Wiens – Apartments und Pflegeplätze für 289 BewohnerInnen

Wien (OTS) - Die Häuser zum Leben sind eine wichtige Säule des Wiener Sozialsystems und feiern heuer ihr 60-jähriges Bestehen. Damit sie auch in Zukunft lebenswert bleiben, werden einzelne Häuser fortlaufend renoviert und saniert. So auch das über 40 Jahre alte Gebäude auf der Schmelz. Nach einer vollständigen Entkernung und umfassenden Generalsanierung bietet das neueste und modernste Pensionisten-Wohnhaus Wiens Platz für 289 BewohnerInnen in 206 betreuten Apartments (davon 11 Doppelwohnungen) und zwei Stationen mit 72 Pflegeplätzen.

„Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser ist die Stadt für aktuelle und kommende Herausforderungen in der Pflege und Betreuung bestens vorbereitet“, so Sozialstadtrat Peter Hacker anlässlich der kürzlich erfolgten Wiedereröffnung und des Gartenkonzertes im Rahmen des Kultursommers Wien mit „Seavas Koarl feat. Wolfgang Linhart“ am 4.8.2021. „Das Haus Schmelz ist ein Paradebeispiel für altersgerechtes Wohnen im 21. Jahrhundert und wegweisend für die Zukunft.“

Neben einer funktionalen Architektur wurde besonderes Augenmerk auf Komfort für die BewohnerInnen und Nachhaltigkeit gelegt. Das Haus verfügt über helle Wohnbereiche und neue Pflegestationen, großzügige Außenanlagen mit 7.000 Quadratmeter großen Garten sowie zahlreiche Gemeinschaftsräume und -terrassen. Der Strom für Wandheizung und -kühlung wird durch eine Solaranlage am Dach gewonnen, die direkt mit dem Versorgungsnetz des Haues verbunden ist. Der Kindergarten, der direkt ans Haus anschließt, wird im September eröffnet und ermöglicht generationenübergreifende Projekte und wertvolle gemeinsame Zeit zwischen Alt und Jung.

Simon Bluma, Bereichsleiter der Häuser zum Leben, erklärt: „Bei der Erweiterung, Erneuerung und Optimierung unserer Häuser zum Leben haben wir die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren, aber auch die technischen Entwicklungen stets im Blick. Wir bauen für die Menschen und wir bauen mit Vision, mit Sinn fürs Wesentliche und Auge für die kleinen Details, die das Wohnen erst so richtig lebenswert machen. So entstehen Häuser zum Leben, Häuser zum Arbeiten und nicht zuletzt Häuser zum Wohlfühlen.“

