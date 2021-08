FPÖ – Fürst: Mit Herbert Haller ist ein großartiger Verfassungsjurist von uns gegangen

Wien (OTS) - „Unabhängigkeit, Objektivität und Verfassungstreue waren die Leitsätze des anerkannten Juristen Dr. Herbert Haller, der sieben Jahre im Verfassungsgerichtshof in unserer Republik Recht sprach. Die Freiheitliche Partei Österreichs ist Herbert Haller zu großem Dank verpflichtet, denn seine Unabhängigkeit im ehemals in ‚Rot und Schwarz‘ aufgeteilten Gerichtshof hat zu einem weitgreifenden Umdenken geführt – die Erde sei ihm leicht!“, so die freiheitliche Verfassungssprecherin NAbg. Dr. Susanne Fürst.

