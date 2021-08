Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 6.8.: Unsere Zukunft liegt im Denken

Wien (OTS) - Der Wirtschaftsphilosoph Anders Indset spricht über seinen Plan, wie wir nachhaltig und zukunftsfähig wirtschaften können - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 6. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Wie es mit der Wirtschaft und der Gesellschaft weiter geht, war schon Thema einiger Bücher des Wirtschaftsphilosophen Anders Indset. Wie unsere Zukunft enkelfähig werden kann, darüber spricht der als „Rock‘n‘Roll Plato“ bekannte Norweger in „Saldo“. Seit 19 Jahren lebt Indset in Deutschland und berät Unternehmens-Chefinnen und -Chefs quer über den Globus. Seine Bücher sind regelmäßig auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Sein neuestes erscheint Ende August mit dem Titel „Das infizierte Denken“. Darüber und die grundsätzliche Neuausrichtung der Welt hat Indset mit Esther Mitterstieler im Rahmen des Salzburg Summit gesprochen. Der wichtigste Grundbaustein dazu ist die Wirtschaft.

