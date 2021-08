Junge Menschen im Einsatz für das baukulturelle Erbe

Zwei internationale Kooperationsprojekte starten im August

Wien/Mariabrunn (OTS/BHÖ) - Die Burghauptmannschaft Österreich veranstaltet in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt diesen Sommer wieder ein Projekt der European Heritage Volunteers, bei dem junge Menschen aus ganz Europa gemeinsam am Erhalt des baukulturellen Erbes mitwirken und zusätzlich zu ihrem Studium praktische Erfahrung im Umgang und der Pflege historischer Bausubstanz sammeln können.

Von 2. bis 14. August dokumentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Bauzustand ausgewählter Teile der ehemaligen Klosteranlage Mariabrunn (1140 Wien). In einem detaillierten Katalog werden neben konstruktiven und gestalterischen Elementen auch Schäden und deren Ursache erfasst, um einen Entwurfsplan für spätere bauliche Maßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz entwickeln zu können. Die Arbeiten werden im Beisein einschlägiger Expertinnen und Experten des Bundesdenkmalamtes und der Burghauptmannschaft Österreich durchgeführt, die die Einhaltung hoher Qualitätsanforderungen gewährleisten. Begleitende Vorträge zu theoretischen Grundlagen runden das Trainingsprogramm inhaltlich ab.

In einem zweiten Trainingskurs, der von der Burghauptmannschaft Österreich organisiert wird, sind die European Heritage Volunteers von 15. bis 27. August zu Gast in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Bitte merken Sie sich den Pressetermin am 19. August, 10 Uhr in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen vor. Nähere Informationen dazu werden einige Tage im Voraus über OTS bekanntgegeben.

